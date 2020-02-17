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Роструд напоминает о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня
Фото: pronedra.ru

Роструд напоминает о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:11 17.02.2020

Роструд напоминает: День защитника Отечества в этом году будем праздновать с 22 по 24 февраля. Так как сам праздник 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной день переносится на понедельник. А следующая рабочая неделя продлится только 4 дня — с 25 по 28 февраля.

Аналогичные трехдневные выходные ожидают россиян в марте. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет и 9 марта. А рабочая неделя затем также продлится 4 дня — с 10 по 13 марта.

Роструд напоминает о длинных выходных из-за Дня защитника Отечества и Международного женского дня

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