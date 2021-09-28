Ростуризм ожидает увеличения турпотока на курорты Крыма и Кубани до 20% по итогам летнего сезона

Ростуризм ожидает рост туристического потока в летний сезон на курорты Крыма и Кубани на уровне 10-20% по сравнению с допандемийными показателями 2019 года. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Мы ожидаем от 10 до 20% плюс к показателям лета 2019 года, — сказала Догузова на инвестиционном дне Иркутской области и Республики Бурятия в Сбере.

В конце августа глава Ростуризма сообщала, что поток туристов в основные курортные регионы Юга РФ — Крым и Краснодарский край — по итогам 2021 года может восстановиться до допандемийных показателей, также планируется прирост.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году — 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии коронавируса. Тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. В период майских праздников курорты региона в 2021 года приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году.

По материалам Ростуризма и ТАСС.