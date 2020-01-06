Рождественское послание Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Крымская епархия распространила Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии. В нем, в частности, говорится:
Таинство Рождества явило перед нами Божественную Любовь. Нас ради и нашего ради спасения Сын Божий возлег в убогой пещере, среди бессловесных животных, пришел испить за нас всю горечь человеческих страданий. Христос Спаситель принес нам освобождение от древней клятвы, которую навлек на себя человек изменой и непослушанием своему Создателю. Ныне земля и небеса ликуют, празднуя примирение, усыновление человека своему Творцу.
Поистине, Рождество Богомладенца Христа – есть священный и божественный день, в который, по слову святителя Льва Великого, «да торжествует святой – он приближается к награде; да радуется грешник – его приглашают к прощению; да воодушевляется язычник – ибо он призывается к жизни».
Воистину вселенская радость наполняет наши души; радуется Небо, радуется земля. Радуются сердца христиан, мысленно созерцающих рождение Господа, воспринявшего человеческое естество, чтобы всех нас возродить, спасти и, по слову апостола Павла, вселиться в наши сердца (Еф. 3: 17), чтобы нам подарить бессмертие и нескончаемую радость.
Соединим же наши усилия и вознесем наши молитвы, чтобы радость Рождества Христова вошла в каждый дом, коснулась каждой семьи, согрела сердца и души всех человек!
Владыко Лазарь также напомнил о том, что 2019 год был ознаменован для Симферопольской и Крымской епархии, которая отметила 160-летие со дня своего образования, многими важными событиями. Епархия продолжила активно развивать свою просветительскую и миссионерскую деятельность, уделяя большое внимание культурному и социальному служению, воспитанию молодежи.
Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья и сестры! От всего сердца с любовью во Христе вновь и вновь поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием! Да будет новый, 2020 год мирным, созидательным и благополучным, а для каждого из нас – спасительным! Христос Спаситель, ныне родившийся в Вифлееме, да хранит всех нас во все дни земной жизни, — поздравил крымчан митрополит.