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Рождественское послание Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Рождественское послание Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 06.01.2020

Крымская епархия распространила Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии. В нем, в частности, говорится:

Таинство Рождества явило перед нами Божественную Любовь. Нас ради и нашего ради спасения Сын Божий возлег в убогой пеще­ре, среди бессловесных животных, пришел испить за нас всю горечь человеческих страданий. Христос Спаситель принес нам освобожде­ние от древней клятвы, которую навлек на себя человек изменой и непослушанием своему Создателю. Ныне земля и небеса ликуют, праз­днуя примирение, усыновление человека своему Творцу.

Поистине, Рождество Богомладенца Христа – есть священный и божественный день, в который, по слову святителя Льва Великого, «да торжествует святой – он приближается к награде; да радуется греш­ник – его приглашают к прощению; да воодушевляется язычник – ибо он призывается к жизни».

Воистину вселенская радость наполняет наши души; радуется Небо, радуется земля. Радуются сердца христиан, мысленно созерцаю­щих рождение Господа, воспринявшего человеческое естество, чтобы всех нас возродить, спасти и, по слову апостола Павла, вселиться в наши сердца (Еф. 3: 17), чтобы нам подарить бессмертие и нескончае­мую радость.

Соединим же наши усилия и вознесем наши молитвы, чтобы ра­дость Рождества Христова вошла в каждый дом, коснулась каждой семьи, согрела сердца и души всех человек!

Владыко Лазарь также напомнил о том, что 2019 год был ознаменован для Симферо­польской и Крымской епархии, которая отметила 160-летие со дня своего образования, многими важными событиями. Епархия про­должила активно развивать свою просветительскую и миссионерс­кую деятельность, уделяя большое внимание культурному и социаль­ному служению, воспитанию молодежи.

Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья и сестры! От всего сердца с любовью во Христе вновь и вновь поздравляю всех вас с праздником Рождества Христова и наступающим Новолетием! Да бу­дет новый, 2020 год мирным, созидательным и благополучным, а для каждого из нас – спасительным! Христос Спаситель, ныне родившийся в Вифлееме, да хранит всех нас во все дни земной жизни, — поздравил крымчан митрополит.

Рождественское послание Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

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