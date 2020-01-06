Рождественское послание Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

Крымская епархия распространила Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Лазаря, митрополита Симферопольского и Крымского, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Симферопольской и Крымской епархии. В нем, в частности, говорится:

Таинство Рождества явило перед нами Божественную Любовь. Нас ради и нашего ради спасения Сын Божий возлег в убогой пеще­ре, среди бессловесных животных, пришел испить за нас всю горечь человеческих страданий. Христос Спаситель принес нам освобожде­ние от древней клятвы, которую навлек на себя человек изменой и непослушанием своему Создателю. Ныне земля и небеса ликуют, праз­днуя примирение, усыновление человека своему Творцу.

Поистине, Рождество Богомладенца Христа – есть священный и божественный день, в который, по слову святителя Льва Великого, «да торжествует святой – он приближается к награде; да радуется греш­ник – его приглашают к прощению; да воодушевляется язычник – ибо он призывается к жизни».

Воистину вселенская радость наполняет наши души; радуется Небо, радуется земля. Радуются сердца христиан, мысленно созерцаю­щих рождение Господа, воспринявшего человеческое естество, чтобы всех нас возродить, спасти и, по слову апостола Павла, вселиться в наши сердца (Еф. 3: 17), чтобы нам подарить бессмертие и нескончае­мую радость.

Соединим же наши усилия и вознесем наши молитвы, чтобы ра­дость Рождества Христова вошла в каждый дом, коснулась каждой семьи, согрела сердца и души всех человек!