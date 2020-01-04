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Рождество Христово в Севастополе. Расписание праздничных мероприятий благочиния

Рождество Христово в Севастополе. Расписание праздничных мероприятий благочиния

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:03 04.01.2020

Расписание праздничных Рождественских мероприятий в Севастопольском благочинии, приуроченных к празднованию Рождества Христова, на 6-7 января 2020 года.

6 января – Рождественский Сочельник

  • 7.30 —  Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, освящение колива
  • 15.45 — Всенощное бдение, исповедь

7 января — Рождество Иисуса Христа

  • 00.00 – праздничная Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Возглавит служение Божественной литургии благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

    7.30 —  праздничная Божественная литургия в нижнем храме Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Владимирского собора в Херсонесе

    c 11.30 до 1200 — традиционный общегородской Рождественский крестный ход по маршруту: Покровский собор – пл. Лазарева – пл. Нахимова. По окончании на пл. Нахимова будет отслужен молебен.

  • с 11.30 до 12.30 — Рождественский крестный ход пройдет и на Северной стороне г. Севастополя по маршруту: Свято-Никольский храм – площадь перед кинотеатром «Моряк» (ул. Богданова – ул. Леваневского – площадь перед кинотеатром «Моряк»). На площади перед к/т «Моряк» будет отслужен молебен. Для детей состоится детский Рождественский праздник: игры, хороводы, горячий чай, показ мультфильма в кинотеатре «Моряк».

8 января в 8.00 в Покровском соборе Севастополя состоится праздничная Божественная литургия. Богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, — сообщили в пресс-службе Севастопольского благочиния. 

Рождество Христово в Севастополе. Расписание праздничных мероприятий благочиния

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