Руслан Шихмамбетов из Сакского района – победитель первенства мира по боксу среди юниоров

Руслан Шихмамбетов уверенно дошел до финала в весовой категории до 80 кг (одержал 4 победы), в котором единогласным решением судей (5:0) взял верх над испанцем Бандомо Карбонеллом Даниелем.

Мое первое в карьере мировое первенство, где я стал чемпионом, и эмоции меня переполняют, – поделился Руслан с пресс-службой Федерации бокса России. – Я очень долго готовился и шел к этому результату, долго настраивался на финальный бой. Соперник постоянно шел вперед и мне было немного тяжело работать с таким оппонентом. Возможно, во втором раунде я немного сдался, закончились силы. В перерыве тренер сказал прибавить скорость в третьем раунде и забирать победу. Хорошо, что я справился и выиграл.