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Руслан Шихмамбетов из Сакского района – победитель первенства мира по боксу среди юниоров
фото: ВКонтакте, Федерация бокса России

Руслан Шихмамбетов из Сакского района – победитель первенства мира по боксу среди юниоров

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:54 05.11.2024

Руслан Шихмамбетов из Сакского района (тренер – Вилен Сейтосманов) стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров 17-18 лет! Соревнования с 20 октября по 4 ноября проходили в Будве (Черногория).

Руслан Шихмамбетов уверенно дошел до финала в весовой категории до 80 кг (одержал 4 победы), в котором единогласным решением судей (5:0) взял верх над испанцем Бандомо Карбонеллом Даниелем.

Мое первое в карьере мировое первенство, где я стал чемпионом, и эмоции меня переполняют, – поделился Руслан с пресс-службой Федерации бокса России. – Я очень долго готовился и шел к этому результату, долго настраивался на финальный бой. Соперник постоянно шел вперед и мне было немного тяжело работать с таким оппонентом. Возможно, во втором раунде я немного сдался, закончились силы. В перерыве тренер сказал прибавить скорость в третьем раунде и забирать победу. Хорошо, что я справился и выиграл.

По итогам первенства мира среди юниоров и юниорок 17-18 лет сборная России завоевала 8 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая). Женская команда выиграла 2 золотых и одну бронзовую награду, а мужская – 3 золотых и 2 серебряных. В общекомандном зачете сборная России заняла третье место.

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источник: «Крымский спорт»

 

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