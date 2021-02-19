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«Русская весна. Хроника событий». В Севастополе анонсируют выставку фотография и документов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:36 19.02.2021

23 февраля на площади им. Нахимова – развернется выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий». На выставке будут представлены материалы, посвященные событиям «Русской весны» и охватывающие период с ноября 2013 года по март 2014 года включительно.

Выставка станет путешествием в историю семилетней давности, ставшую реальностью благодаря отваге, стойкости и верности Родине всех севастопольцев. Материалы предоставлены Севастопольским телевидением, свидетелями и участниками событий «Русской весны»: Вячеславом Гореловым, Юрием Югансоном, Валерием Беспалько, Сергеем Горбачевым, Екатериной Васильевой. Кроме того, на выставке будут представлены работы севастопольцев, принявших участие в 2020 году в акции по сбору национального банка фотографий, посвященного событиям Русской весны. Помимо фотографий, архивных документов и газет, впервые будут опубликованы тексты, размещенные на плакатах, которые держали в руках люди в феврале – марте судьбоносного 2014 года, — анонсируют экспозицию организаторы.

Ознакомиться с выставкой и вспомнить свою историю у жителей и гостей Севастополя будет возможность с 23 февраля по 7 марта 2021 года.

"Русская весна. Хроника событий". В Севастополе анонсируют выставку фотография и документов

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