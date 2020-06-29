Русский богатырь Михаил Шивляков обошел «Самого сильного человека Великобритании» в «Становой тяге»

Первое международное событие в рамках исполнения поручения Президента Путина о реализации проекта «Сильнейшая нация мира» показало силу и потенциал российских стронгменов. Сражение состоялось в online. Русский богатырь Михаил Шивляков и самый сильный человек Великобритании Терри Холландс сражались за рекорд в «Становой тяге» в категории мастеров.

Проект «Сильнейшая нация мира» — важен для российских спортсменов. Мы сможем показать себя на международных площадках во всей мощи! Хорошая идея сделать цент этого движения в Крыму, в патриотической столице России – Севастополе. Сейчас для меня открывается новая глава в силовом экстриме, в планах на будущее – исправить ситуацию, побить этот рекорд и стать чемпионом мира среди мастеров, – прокомментировал свое выступление Михаил Шивляков.

Через экран монитора за спортсменами внимательно следил главный судья состязания, легенда силового экстрима из Литвы — Жидрунас Савицкас.

По правилам мероприятия у атлетов было по три попытки. Первым в борьбу вступил Михаил Шивляков, для первого подъема он сразу выбрал большой вес — 421 кг. Сибиряк потянул штангу, но не зафиксировался — попытка сорвалась, вес не был засчитан.

Терри Холландс, стартовал с 400 кг. С весом он уверенно справился.

Во втором подходе Шивляков продолжил «работать» с 421 кг, Михаил собрался и поднял штангу. Судья объявил данный вес засчитанным. Холландс запросил 420-килограммовый снаряд. Вес поддался атлету успешно – судья засчитал попытку.

Во время финального, третьего подхода, англичанин решил тянуть 435 кг. Михаил, понимая, что все изначально пошло не так, как он планировал, заявил вес на 1 кг больше, то есть 436 кг. Так, при успешно выполненной тяге результат стал бы лучше, чем у соперника. Терри Холландс приступил к выполнению упражнения. Он старался поднять снаряд, но даже в результате двух попыток не сумел оторвать его с места. Стало очевидно, что Михаил уже потянул больше, чем Холландс, но рекорд все еще не был установлен. Третья попытка нашего богатыря — перед ним 436-килограммовая штанга. Атлет поднимает вес выше колен и останавливается. Некоторое время он пытается поднять штангу выше, но снаряд не поддается. Стронгмена начинает трясти. Не выдерживая нагрузки, он бросает штангу. Немного отдохнув, Михаил решает повторить попытку, но судья сообщает, что минута, отведенная на выполнение упражнения, уже закончилась. Таким образом, в личной борьбе двух гигантов Шивляков победил Холландса, но, к сожалению, рекорд не удалось установить ни сибирскому силачу, ни стронгмену из Англии, — озвучили детали поединка в оргкомитете события.

Таким образом, мировой рекорд в «Становой тяге» в категории мастеров (40+ лет) остался зафиксирован на отметке 430 кг.