Рыбаки – внимание! За поимку опасного морского хищника в Крыму объявлена награда

Знакомьтесь, группер. Эта рыба из рода лучеперых. Место обитания – Тихий и Индийский океан. Там ее называют «каменным окунем». В Крыму — можно встретить (теперь) в Алуштинском аквариуме.

Встречается в Атлантике и Средиземном море. А вот в Черном море – гость редкий и для местной экосистемы даже опасный. Длина этой «рыбки» колеблется от 20 см до… более 2,5 м, масса тела — от 100 г до… более 450 кг, да-да. А еще группер — безжалостный хищник. Причем всеядный, благодаря сильновыдвижной верхней челюсти.

В Алуште спасли от съедения сразу два группера! Это рыбы которые случайно попали в Чёрное море. Это не наши жители. Они вырастают до 50 см а некоторые их братья до ДВУХ МЕТРОВ. Если рыбы размножатся, то могут съесть всю кормовую базу для более мелких видов, а это все жители Черного моря. Уважаемые рыбаки — если словите такую рыбу, НЕ ЕШЬТЕ — а привезите в Алуштинский аквариум. А с нас вознаграждение, — обратился в соцсетях руководитель Парка миниатюр в Бахчисарае, Алуштинского аквариума и Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.

Интересно, а в Алуштинском аквариуме групперы «на всем готовом» до каких размеров вымахают?

Фото со страницы ВКонтакте В.Жиленко.