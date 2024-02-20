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Рыбаки – внимание! За поимку опасного морского хищника в у объявлена награда

Рыбаки – внимание! За поимку опасного морского хищника в Крыму объявлена награда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:34 20.02.2024

Знакомьтесь, группер.  Эта рыба из рода лучеперых. Место обитания – Тихий и Индийский океан. Там ее называют «каменным окунем». В Крыму — можно встретить (теперь) в Алуштинском аквариуме.

Рыбаки – внимание! За поимку опасного морского хищника в Крыму объявлена награда

Встречается в Атлантике и Средиземном море. А вот в Черном море – гость редкий и для местной экосистемы даже опасный. Длина этой «рыбки» колеблется от 20 см до… более 2,5 м, масса тела — от 100 г до… более 450 кг, да-да. А еще группер — безжалостный хищник. Причем всеядный, благодаря сильновыдвижной верхней челюсти.

В Алуште спасли от съедения сразу два группера! Это рыбы которые случайно попали в Чёрное море. Это не наши жители. Они вырастают до 50 см а некоторые их братья до ДВУХ МЕТРОВ. Если рыбы размножатся, то могут съесть всю кормовую базу для более мелких видов, а это все жители Черного моря.

Уважаемые рыбаки — если словите такую рыбу, НЕ ЕШЬТЕ — а привезите в Алуштинский аквариум. А с нас вознаграждение, — обратился в соцсетях руководитель Парка миниатюр в Бахчисарае, Алуштинского аквариума и Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.

Рыбаки – внимание! За поимку опасного морского хищника в Крыму объявлена награда

 

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Интересно, а в Алуштинском аквариуме групперы «на всем готовом» до каких размеров вымахают?

Рыбаки – внимание! За поимку опасного морского хищника в Крыму объявлена награда

Фото со страницы ВКонтакте В.Жиленко.

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