Рынок коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга: аналитический обзор на конец 2025 года

Текущая конъюнктура рынка

К концу 2025 года рынок коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге демонстрирует признаки стабилизации после периода значительной турбулентности, вызванной геополитическими и макроэкономическими изменениями предыдущих лет. Несмотря на сохраняющуюся неопределённость в глобальной экономике, внутренние факторы — включая государственную поддержку бизнеса, развитие инфраструктуры и изменение потребительских предпочтений — формируют новую структуру спроса и предложения. Эксперты отмечают, что рынок переходит от кризисной фазы к адаптивной модели, где ключевую роль играют гибкость форматов, локация и энергоэффективность объектов — www.ibcrealestate.ru.

Общая характеристика рынка: объёмы и сегменты

По данным аналитических агентств, совокупный объём предложения коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге к концу 2025 года составляет около 12-13 млн кв. м в сегменте офисов и 8-9 млн кв. м — в сегменте торговых помещений. Логистические комплексы, особенно в пригородах, продолжают активно развиваться: их совокупная площадь превышает 20 млн кв. м.

Москва сохраняет доминирующее положение, концентрируя в себе около 65-70% всего предложения коммерческой недвижимости в двух городах. Однако Санкт-Петербург демонстрирует более высокие темпы роста в отдельных нишах — особенно в сегменте класса B+ и в логистике.

Ценовые категории: аренда и продажа

Офисная недвижимость

Москва:

Класс A: ставки аренды — 25-35 тыс. руб./кв. м в год

Класс B: 15-22 тыс. руб./кв. м в год

Класс C и бизнес-центры в спальных районах: 10-14 тыс. руб./кв. м в год

Цены на покупку варьируются от 300 до 600 тыс. руб./кв. м для класса A и от 150 до 250 тыс. руб./кв. м — для класса B/C.

Санкт-Петербург:

Класс A: 18-25 тыс. руб./кв. м в год

Класс B: 12-18 тыс. руб./кв. м в год

Периферийные локации: 8-12 тыс. руб./кв. м в год

Стоимость покупки — 20-400 тыс. руб./кв. м (класс A), 100–180 тыс. руб./кв. м (класс B).

Эксперты отмечают, что разрыв в ценах между двумя столицами остаётся существенным, но сокращается за счёт роста интереса к Северной столице со стороны IT-компаний и логистических операторов.

Торговая недвижимость

В сегменте ритейла наблюдается поляризация: премиальные локации (Тверская, Невский проспект, Красная площадь и др.) сохраняют высокие ставки — 40-70 тыс. руб./кв. м в год в Москве и 25-45 тыс. руб./кв. м в год в Петербурге. В то же время объекты в спальных районах и на окраинах сдают за 8-15 тыс. руб./кв. м в год.

Цены на продажу торговых помещений в центре Москвы достигают 800-1,2 млн руб./кв. м, в Петербурге — 400-700 тыс. руб./кв. м. Однако спрос на такие объекты ограничен: покупатели предпочитают долгосрочную аренду с опционом выкупа.

Складская и логистическая недвижимость

Логистика остаётся наиболее динамичным сегментом. Ставки аренды в московском регионе — 5-7 тыс. руб./кв. м в год, в Ленинградской области — 4-6 тыс. руб./кв. м в год. Цены на покупку — 30-50 тыс. руб./кв. м в зависимости от класса и расположения.

Спрос: кто ищет и что хочет

Покупатели

Основные покупатели коммерческой недвижимости в 2025 году — это:

инвестиционные фонды и частные инвесторы, ориентированные на стабильный cash flow;

крупные российские корпорации, стремящиеся закрепить активы в собственности;

региональные девелоперы, расширяющие портфель за счёт приобретения недооценённых объектов.

Покупатели всё чаще обращают внимание на энергоэффективность, наличие «зелёных» сертификатов (LEED, BREEAM) и гибкость планировок. Особенно востребованы объекты с возможностью переоборудования под смешанные форматы (офис + ритейл, склад + show-room).

Арендаторы

Среди арендаторов лидируют:

IT-компании и диджитал-бизнес (в том числе стартапы и scale-up’ы);

логистические операторы и e-commerce платформы;

медицинские и образовательные центры;

федеральные и региональные ритейлеры первой необходимости (продукты, аптеки, бытовая химия).

Арендаторы всё чаще запрашивают гибкие условия: короткие сроки аренды (1-2 года), возможность досрочного расторжения договора, free rent периоды и индивидуальные решения по отделке. По данным CBRE, более 60% новых договоров в 2025 году включают те или иные элементы гибкости.

Что касается платёжеспособности, то большинство компаний готовы тратить на аренду не более 10-15% от операционных расходов. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который стал более чувствителен к цене.

Динамика цен: рост или снижение?

К концу 2025 года наблюдается умеренный рост цен на качественные объекты в премиальных и деловых локациях. В Москве ставки аренды в классе A выросли на 3-5% по сравнению с началом года, в Петербурге — на 4–6%. Однако в сегменте класса C и на периферии цены остаются стагнирующими или даже снижаются на 1–—2% из-за избытка предложения и низкого спроса.

На рынке продаж цены также демонстрируют дифференцированную динамику:

объекты с высокой доходностью (yield 8-10%) и хорошей ликвидностью дорожают;

«тяжёлые» активы (устаревшие здания без инфраструктуры) теряют в цене или продаются со значительными дисконтами (до 30%).

Эксперты отмечают: «Рынок становится более сегментированным. Универсальных трендов больше нет — всё зависит от локации, качества и функциональности объекта».

Региональные особенности: Москва vs Санкт-Петербург

Москва

Столица остаётся главным центром притяжения капитала. Здесь сосредоточены крупнейшие деловые кварталы (Москва-Сити, «Деловой квартал „Павелецкая Плаза“», «Сколково»), а также наиболее развитая транспортная и цифровая инфраструктура. Однако высокая стоимость и насыщенность рынка вынуждают арендаторов искать альтернативы в Новой Москве и Подмосковье.

Особый интерес вызывают гибридные форматы: бизнес-парки с элементами коворкинга, объекты с зелёными зонами и wellness-инфраструктурой. Такие проекты показывают наименьший уровень вакансий — менее 5%.

Санкт-Петербург

Северная столица привлекает всё больше инвесторов благодаря более низкому порогу входа и растущему спросу со стороны IT-сектора. Город активно развивает индустриальные парки и технопарки («Индустриальный парк Пулково», «Технопарк „Русь“»), что стимулирует спрос на офисно-производственные помещения.

Кроме того, Санкт-Петербург выигрывает за счёт близости к северо-западным регионам и портовой инфраструктуре, что делает его привлекательным для логистики. Вакантность в складском сегменте здесь ниже, чем в Московском регионе — около 4-5% против 7-8%.

Влияние внешних факторов

Несмотря на санкционное давление и ограничения на международные сделки, внутренний рынок адаптировался. Основные изменения:

Отток иностранных инвесторов компенсируется ростом доли российского капитала.

Укрепление рубля в 2024-2025 гг. способствовало стабилизации цен в рублёвом выражении.

Государственная поддержка (льготное налогообложение для IT-компаний, субсидии на строительство логистических центров) стимулирует спрос в ключевых секторах.

Однако сохраняются риски: возможное ужесточение регулирования, рост ставок по кредитам и нехватка квалифицированных подрядчиков могут замедлить развитие новых проектов.

Прогноз на начало 2026 года

Аналитики сходятся во мнении, что в первом квартале 2026 года рынок сохранит текущую траекторию:

умеренный рост цен на качественные активы;

снижение вакантности в сегментах с высоким спросом (офисы класса B+, логистика);

усиление конкуренции между локациями — арендаторы будут выбирать не только по цене, но и по экологичности, удобству и сервису.

Особое внимание будет уделяться цифровизации управления объектами и устойчивому развитию. Уже сейчас девелоперы внедряют системы «умного здания» (smart building), снижающие эксплуатационные расходы на 15–20%.

Подводя итог выше сказанному, по словам экспертов, рынок коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в конце 2025 года — это рынок новых приоритетов. Он больше не ориентирован на максимальную плотность застройки или престиж локации как таковой. Вместо этого в центре внимания — функциональность, гибкость и устойчивость. Те, кто сумеет предложить арендаторам и покупателям не просто «квадратные метры», а экосистему для бизнеса, получат конкурентное преимущество в условиях всё более требовательного и осознанного спроса.

