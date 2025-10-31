Рынок коммерческой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга: аналитический обзор на конец 2025 года

Используй удобное оглавление:
К концу 2025 года рынок коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге демонстрирует признаки стабилизации после периода значительной турбулентности, вызванной геополитическими и макроэкономическими изменениями предыдущих лет. Несмотря на сохраняющуюся неопределённость в глобальной экономике, внутренние факторы — включая государственную поддержку бизнеса, развитие инфраструктуры и изменение потребительских предпочтений — формируют новую структуру спроса и предложения. Эксперты отмечают, что рынок переходит от кризисной фазы к адаптивной модели, где ключевую роль играют гибкость форматов, локация и энергоэффективность объектов — www.ibcrealestate.ru.
Общая характеристика рынка: объёмы и сегменты
По данным аналитических агентств, совокупный объём предложения коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге к концу 2025 года составляет около 12-13 млн кв. м в сегменте офисов и 8-9 млн кв. м — в сегменте торговых помещений. Логистические комплексы, особенно в пригородах, продолжают активно развиваться: их совокупная площадь превышает 20 млн кв. м.
Москва сохраняет доминирующее положение, концентрируя в себе около 65-70% всего предложения коммерческой недвижимости в двух городах. Однако Санкт-Петербург демонстрирует более высокие темпы роста в отдельных нишах — особенно в сегменте класса B+ и в логистике.
Ценовые категории: аренда и продажа
Офисная недвижимость
Москва:
- Класс A: ставки аренды — 25-35 тыс. руб./кв. м в год
- Класс B: 15-22 тыс. руб./кв. м в год
- Класс C и бизнес-центры в спальных районах: 10-14 тыс. руб./кв. м в год
Цены на покупку варьируются от 300 до 600 тыс. руб./кв. м для класса A и от 150 до 250 тыс. руб./кв. м — для класса B/C.
Санкт-Петербург:
- Класс A: 18-25 тыс. руб./кв. м в год
- Класс B: 12-18 тыс. руб./кв. м в год
- Периферийные локации: 8-12 тыс. руб./кв. м в год
Стоимость покупки — 20-400 тыс. руб./кв. м (класс A), 100–180 тыс. руб./кв. м (класс B).
Эксперты отмечают, что разрыв в ценах между двумя столицами остаётся существенным, но сокращается за счёт роста интереса к Северной столице со стороны IT-компаний и логистических операторов.
Торговая недвижимость
В сегменте ритейла наблюдается поляризация: премиальные локации (Тверская, Невский проспект, Красная площадь и др.) сохраняют высокие ставки — 40-70 тыс. руб./кв. м в год в Москве и 25-45 тыс. руб./кв. м в год в Петербурге. В то же время объекты в спальных районах и на окраинах сдают за 8-15 тыс. руб./кв. м в год.
Цены на продажу торговых помещений в центре Москвы достигают 800-1,2 млн руб./кв. м, в Петербурге — 400-700 тыс. руб./кв. м. Однако спрос на такие объекты ограничен: покупатели предпочитают долгосрочную аренду с опционом выкупа.
Складская и логистическая недвижимость
Логистика остаётся наиболее динамичным сегментом. Ставки аренды в московском регионе — 5-7 тыс. руб./кв. м в год, в Ленинградской области — 4-6 тыс. руб./кв. м в год. Цены на покупку — 30-50 тыс. руб./кв. м в зависимости от класса и расположения.
Спрос: кто ищет и что хочет
Покупатели
Основные покупатели коммерческой недвижимости в 2025 году — это:
- инвестиционные фонды и частные инвесторы, ориентированные на стабильный cash flow;
- крупные российские корпорации, стремящиеся закрепить активы в собственности;
- региональные девелоперы, расширяющие портфель за счёт приобретения недооценённых объектов.
Покупатели всё чаще обращают внимание на энергоэффективность, наличие «зелёных» сертификатов (LEED, BREEAM) и гибкость планировок. Особенно востребованы объекты с возможностью переоборудования под смешанные форматы (офис + ритейл, склад + show-room).
Арендаторы
Среди арендаторов лидируют:
- IT-компании и диджитал-бизнес (в том числе стартапы и scale-up’ы);
- логистические операторы и e-commerce платформы;
- медицинские и образовательные центры;
- федеральные и региональные ритейлеры первой необходимости (продукты, аптеки, бытовая химия).
Арендаторы всё чаще запрашивают гибкие условия: короткие сроки аренды (1-2 года), возможность досрочного расторжения договора, free rent периоды и индивидуальные решения по отделке. По данным CBRE, более 60% новых договоров в 2025 году включают те или иные элементы гибкости.
Что касается платёжеспособности, то большинство компаний готовы тратить на аренду не более 10-15% от операционных расходов. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, который стал более чувствителен к цене.
Динамика цен: рост или снижение?
К концу 2025 года наблюдается умеренный рост цен на качественные объекты в премиальных и деловых локациях. В Москве ставки аренды в классе A выросли на 3-5% по сравнению с началом года, в Петербурге — на 4–6%. Однако в сегменте класса C и на периферии цены остаются стагнирующими или даже снижаются на 1–—2% из-за избытка предложения и низкого спроса.
На рынке продаж цены также демонстрируют дифференцированную динамику:
- объекты с высокой доходностью (yield 8-10%) и хорошей ликвидностью дорожают;
- «тяжёлые» активы (устаревшие здания без инфраструктуры) теряют в цене или продаются со значительными дисконтами (до 30%).
Эксперты отмечают: «Рынок становится более сегментированным. Универсальных трендов больше нет — всё зависит от локации, качества и функциональности объекта».
Региональные особенности: Москва vs Санкт-Петербург
Москва
Столица остаётся главным центром притяжения капитала. Здесь сосредоточены крупнейшие деловые кварталы (Москва-Сити, «Деловой квартал „Павелецкая Плаза“», «Сколково»), а также наиболее развитая транспортная и цифровая инфраструктура. Однако высокая стоимость и насыщенность рынка вынуждают арендаторов искать альтернативы в Новой Москве и Подмосковье.
Особый интерес вызывают гибридные форматы: бизнес-парки с элементами коворкинга, объекты с зелёными зонами и wellness-инфраструктурой. Такие проекты показывают наименьший уровень вакансий — менее 5%.
Санкт-Петербург
Северная столица привлекает всё больше инвесторов благодаря более низкому порогу входа и растущему спросу со стороны IT-сектора. Город активно развивает индустриальные парки и технопарки («Индустриальный парк Пулково», «Технопарк „Русь“»), что стимулирует спрос на офисно-производственные помещения.
Кроме того, Санкт-Петербург выигрывает за счёт близости к северо-западным регионам и портовой инфраструктуре, что делает его привлекательным для логистики. Вакантность в складском сегменте здесь ниже, чем в Московском регионе — около 4-5% против 7-8%.
Влияние внешних факторов
Несмотря на санкционное давление и ограничения на международные сделки, внутренний рынок адаптировался. Основные изменения:
- Отток иностранных инвесторов компенсируется ростом доли российского капитала.
- Укрепление рубля в 2024-2025 гг. способствовало стабилизации цен в рублёвом выражении.
- Государственная поддержка (льготное налогообложение для IT-компаний, субсидии на строительство логистических центров) стимулирует спрос в ключевых секторах.
Однако сохраняются риски: возможное ужесточение регулирования, рост ставок по кредитам и нехватка квалифицированных подрядчиков могут замедлить развитие новых проектов.
Прогноз на начало 2026 года
Аналитики сходятся во мнении, что в первом квартале 2026 года рынок сохранит текущую траекторию:
- умеренный рост цен на качественные активы;
- снижение вакантности в сегментах с высоким спросом (офисы класса B+, логистика);
- усиление конкуренции между локациями — арендаторы будут выбирать не только по цене, но и по экологичности, удобству и сервису.
Особое внимание будет уделяться цифровизации управления объектами и устойчивому развитию. Уже сейчас девелоперы внедряют системы «умного здания» (smart building), снижающие эксплуатационные расходы на 15–20%.
