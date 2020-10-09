Рынок услуг ассенизаторов в Крыму оказался даже не «серым», а «черным»… в «коричневых тонах»

В Крыму решили проверить бизнесменов-золотарей. Как жаловались всю неделю в соцсетях ассенизаторы, на них была устроена «настоящая охота». Машины останавливали, документы проверяли, протоколы (в том числе на незаконную предпринимательскую деятельность) составляли. Людей было откровенно жаль… До сегодняшнего дня.

Подоспели предварительные итоги рейдов по проверке работы крымских ассенизаторов. Выяснилось, что только 3-4% отходов доезжало до очистных сооружений (там, где надо платить, кстати не так уж и много).

Мы посчитали… всего лишь 7 тысяч кубометров вывозимых отходов жизнедеятельности попадает на очистные сооружения, а вывозится в месяц – как минимум – 200 тысяч кубометров в Симферополе, — рассказал Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, а ассенизаторами-частниками «нужно разбираться». В частности, в вопросе, куда сливается содержимое вычищенных выгребных ям.

Куда оно девается? Будем надеяться, что не в водохранилище, если из Марьино везут. Хотя бы в люки канализационные. Полностью неконтролируемый рынок… Компании кладут прибыль в карман, а мы получаем грязную природу или дополнительную колоссальную нагрузку на сети, которая у нас нигде не учтена. Все машины должны доезжать до очистных, — отметил Аксёнов.

Если частники напуганы и временно не вывозят отходы (чего именно ожидая?), то есть иной путь – заказывать услугу в ГУП РК «Вода Крыма». Говорят, дорого. Глава Республики опровергает:

Поступают обращения граждан о том, что якобы у «Воды Крыма» больше 6 тысяч рублей стоит вызов одной машины: это не соответствует действительности.

А вот, то что есть очередь – правда. Как с частником – день в день – не получится. Поэтому пока на рынке услуг ассенизаторов в Крыму не наведен порядок, совет гражданам – заранее позаботиться об очистке выгребных ям.