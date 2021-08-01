С 1 августа в Крыму дома-интернаты, где сотрудники не привиты от COVID-19, переходят в закрытый режим

В Крыму с 1 августа переводят в закрытый режим работы, предусматривающий двухнедельные смены для персонала, 6 из 10 социальных учреждений с круглосуточным пребыванием. Причина – в этих домах-тинтернатах не достигнут 95% уровень вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Мы вернемся к двухнедельным сменам. Из десяти домов-интернатов будут закрыты шесть. Я думаю, что в ближайшее время, в течение месяца, мы их снова откроем, когда достигнем 95% вакцинации. Это связано и с безопасностью сотрудников, и с безопасностью подопечных, — сказала Романовская. — Сейчас идет активная вакцинация сотрудников домов-интернатов. Те, где еще не достигнут показатель 95%, будут закрыты. Тем более, что у нас есть регионы, в которых высокий уровень заболеваемости. Это не означает, что остановится работа интернатов и у подопечных ухудшатся условия.