С 1 июля — очередной пересмотр тарифов. Как изменится квартплата и за что можно не платить?

К сожалению, даже карантинные ограничения не в силах остановить ежегодный рост коммунальных платежей. С 1 июля произойдет очередной пересмотр тарифов — и его результаты все мы увидим уже в августе, получив обновленные квитанции на квартплату.

Как можно максимально смягчить грядущий удар для своего кошелька и не платить лишнее — в материале экспертов портала Юридические тонкости .

Как узнать, на сколько могут повысить квартплату в вашем регионе и какое повышение является незаконным

Жилищный кодекс РФ в целом допускает периодическое увеличение квартплаты, но все же не безграничное. Согласно ст. 157.1 ЖК РФ повышение не должно выходить за рамки предельных индексов, которые утверждаются главой региона.

Причем максимум, до которого могут повысить коммунальные платежи в текущем году, заблаговременно устанавливает федеральное Правительство.

Поэтому июльское повышение квартплаты было заложено еще в октябре прошлого года:

Распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2019 г. № 2556-р были утверждены средние индексы изменения платы за коммунальные услуги.

В этом документе можно увидеть, на сколько максимально в 2020 году могут повысить тарифы власти вашего региона.

Наибольший рост запланирован, например, в Чеченской республике (на 6,5%), а наименьший — в Ненецком автономном округе (на 2,4%). В большинстве регионов средний индекс роста квартплаты находится в пределах от 3% до 4%.

Однако на практике не всем регионам удалось остаться в заданных рамках. Например, в Краснодарском крае вместо 4% губернатор утвердил повышение квартплаты на 6,7 % (постановление от 16.12.2019 № 868).

В Московской области повышение в отдельных муниципалитетах составит 9,9% при том, что в октябре Правительство утвердило для Подмосковья лишь 4% (постановление от 12.12.2019 № 603-ПГ).

Все дело в том, что регионам разрешено выходить за правительственные максимумы по согласованию с Федеральной антимонопольной службой, если это обусловлено модернизацией коммунальных сетей или введением нормативов в соответствии с требованиями закона (ПП РФ от 30.04.2014 №400).

Чтобы проверить, насколько обоснованно вам повысили квартплату, нужно:

взять квитанцию за декабрь прошлого года и посчитать, сколько суммарно вы заплатили тогда за коммунальные услуги (без учета капремонта и платы за содержание жилья, т. к. они не входят в число коммунальных услуг),

начиная с июля эта сумма может превышать декабрьскую только на величину предельного индекса. Узнать ее можно на официальном сайте главы вашего региона.

При этом сравниваются только равные объемы предоставленных коммунальных услуг (в прошлом декабре и текущем месяце).

Если сумма выходит за рамки предельного индекса, повышение является незаконным. Например, в октябре 2019 года Верховный суд РФ по этому основанию отменил плату за отопление в Ивановской области, которая превышала предельный индекс роста тарифов на соответствующий год (ВС РФ, определение по делу № 301-ЭС19-19814).

Также сейчас можно проверить правильность начисления квартплаты с помощью «Калькулятора коммунальных платежей», который есть на сайте Федеральной антимонопольной службы РФ.

Жаловаться на незаконное завышение квартплаты можно в государственную жилинспекцию, а также в антимонопольную службу.

За что можно не платить на законных основаниях

Во-первых, июльское повышение распространяется только на коммунальные услуги. Поэтому увеличение платы за содержание жилья со стороны управляющей организации будет незаконным, если за него не проголосовало больше 50% собственников помещений дома.

Во-вторых, жильцы не обязаны оплачивать услуги управляющей компании, которые не входят в обязательный перечень услуг по содержанию дома и не были одобрены общим собранием собственников. Например, работу консьержа в подъезде или систему видеонаблюдения.

В-третьих, жильцы муниципальных квартир не должны оплачивать воду и электричество со штрафным коэффициентом за отсутствие счетчиков, поскольку установить их обязана местная администрация (ВС РФ, определение по делу № 307-ЭС19-5911).

И в-четвертых, с 6 апреля и до конца этого года по долгам за коммунальные услуги не начисляются пени. А показания счетчиков принимаются в расчет, даже если у них истек срок поверки. Поэтому штрафные коэффициенты за просрочку поверки применяться не могут (ПП РФ от 02.04.2020 №424).

Источник: Юридические тонкости