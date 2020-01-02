С 1 января 2020 года работодатели должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета дополняется разделом, содержащим сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, в котором указывается информация в том числе о приеме на работу с отражением сведений о выполняемых трудовых функциях, переводах на другую постоянную работу и увольнении, а также информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со статьей 66 ТК РФ.

Подробно прописываются порядок и сроки предоставления сведений в соответствующих случаях, а также при отсутствии таких случаев в отношении зарегистрированного лица у данного работодателя.

Если численность зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный месяц составляет 25 и более лиц, формирование сведений о трудовой деятельности осуществляется в форме электронного документа с применением программно-технических средств страхователя или электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В таком же порядке могут представляться сведения страхователем, численность зарегистрированных лиц у которого составляет менее 25.

За непредставление сведений в установленный срок либо за представление неполных или недостоверных сведений законом предусматривается наступление административной ответственности.