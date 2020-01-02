Горячие новости
Главная | Нотариальная палата Севастополя | С 1 января 2020 года работодатели должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников

crimeapress_news

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, обязывающий работодателей передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников
иллюстрация: pxhere.com

С 1 января 2020 года работодатели должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:54 02.01.2020

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета дополняется разделом, содержащим сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, в котором указывается информация в том числе о приеме на работу с отражением сведений о выполняемых трудовых функциях, переводах на другую постоянную работу и увольнении, а также информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со статьей 66 ТК РФ.

Подробно прописываются порядок и сроки предоставления сведений в соответствующих случаях, а также при отсутствии таких случаев в отношении зарегистрированного лица у данного работодателя.

Если численность зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный месяц составляет 25 и более лиц, формирование сведений о трудовой деятельности осуществляется в форме электронного документа с применением программно-технических средств страхователя или электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В таком же порядке могут представляться сведения страхователем, численность зарегистрированных лиц у которого составляет менее 25.

За непредставление сведений в установленный срок либо за представление неполных или недостоверных сведений законом предусматривается наступление административной ответственности.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»

С 1 января 2020 года работодатели должны передавать в ПФР сведения о трудовой деятельности работников

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.