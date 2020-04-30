С 1 мая ул. Большая Морская в Севастополе откроют для движения транспорта

В Правительстве Севастополя заявляют: реконструкция ул. Большая Морская завершена.

Последние косметические работы наши реставраторы доделывают. Тем не менее, завтра мы готовы открывать рабочее движение, — цитирует пресс-служба врио Губернатора города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, на участках асфальтного покрытия, к которым возникли вопросы, взяты пробы.

Ждем результатов, но движение запускаем. Надо будет начать восстанавливать автобусные маршруты через Большую Морскую, — говорит Михаил Развожаев.

Также врио Губернатора Севастополя попросил в кратчайшие сроки восстановить движение троллейбусов на Большой Морской. Все вопросы с документами профильные ведомства пообещали решить оперативно.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя