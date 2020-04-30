С 1 мая ул. Большая Морская в Севастополе откроют для движения транспорта

В Правительстве Севастополя заявляют: реконструкция ул. Большая Морская завершена.
Последние косметические работы наши реставраторы доделывают. Тем не менее, завтра мы готовы открывать рабочее движение, — цитирует пресс-служба врио Губернатора города Михаил Развожаев.
По словам чиновника, на участках асфальтного покрытия, к которым возникли вопросы, взяты пробы.
Ждем результатов, но движение запускаем. Надо будет начать восстанавливать автобусные маршруты через Большую Морскую, — говорит Михаил Развожаев.
Также врио Губернатора Севастополя попросил в кратчайшие сроки восстановить движение троллейбусов на Большой Морской. Все вопросы с документами профильные ведомства пообещали решить оперативно.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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