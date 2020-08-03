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С 1 сентября заработает железнодорожная станция «Керчь - Южная»  
Фото: минтранс РК

С 1 сентября заработает железнодорожная станция «Керчь — Южная»  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 03.08.2020

Министр транспорта РК Сергей Карпов провел готовность железнодорожного вокзала станции «Керчь – Южная» и строительство дороги к нему (со стороны города).

По информации ГУП РК «Крымская железная дорога» уже 1 сентября новая пассажирская железнодорожная станция «Керчь-Южная» начнет принимать и отправлять пассажиров. Станция будет обслуживать поезда пригородного сообщения и дальнего следования. Изначально сдача в эксплуатацию нового вокзала планировалась в конце 2019 года, однако сроки перенесли из-за того, что в ходе строительно-монтажных работ была найдена античная усадьба, датируемая концом V — началом III века до н. э.

Кроме того, министерством транспорта Республики Крым было запланировано проектирование и строительство новой автомобильной дороги со стороны района Аршинцево до станции «Керчь-Южная», что позволит подъезжать легковым автомобилям и муниципальному общественному транспорту.

По информации администрации Керчи, уже 5 августа министерству будут переданы в работу соответствующие документы о передаче дороги, так как ранее это не было возможно, из-за того, что земля, на которой запланировано строительство относилась к землям лесного фонда. После подтверждения финансирования министерством экономического развития, будет подготовлен план-график, а планируемое окончание строительства дороги станет 2021 год.

На сегодняшний день, республиканский минтранс проработал совместно с администрацией города Керчь муниципальный маршрут, который будет осуществлять доставку пассажиров от автовокзала через улицу Чкалова до станции «Керчь-Южная», через 9-й километр.

Фото и материалы: пресс-служба министерства транспорта РК.

С 1 сентября заработает железнодорожная станция «Керчь - Южная»  

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