С 1 сентября заработает механизм ипотечных каникул для семей с детьми до 1,5 года

Льгота действует до достижения ребёнком возраста 1,5 года. Ей можно воспользоваться не больше одного раза за время действия кредитного договора. Максимальная длительность ипотечных каникул при этом не может превышать 18 месяцев.

Эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметила, что опция ипотечных каникул является антикризисной мерой, которая может помочь семьям пережить сложный период после рождения ребёнка.

Но назвать эту меру поддержкой семей я не могу, поскольку долг никуда не денется. Более того, он может увеличиться, поскольку во время каникул банк может начислять проценты. Срок выплаты долга также увеличится. Поэтому не думаю, что предложение будет иметь массовый спрос, — прокомментировала специалист.

Директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин считает, что ипотечные каникулы для семей с детьми до полутора лет при рождении второго и последующих детей — это точечный механизм поддержки, который бьёт ровно в самый болезненный период семейной жизни.

В первые месяцы после появления малыша один из родителей уходит в декрет, доход семьи снижается, расходы растут, а платёж по ипотеке остаётся прежним. Новый закон позволяет временно перестроить график выплат по кредиту, чтобы избежать просрочек, штрафов и жёстких конфликтов с банком в момент, когда семья объективно уязвима, — пояснил спикер.

Валерий Тумин согласился с тем, что ипотечные каникулы нельзя воспринимать как «полтора года без долга»: это временная приостановка или снижение ежемесячного платежа, а не списание обязательств.

Долг никуда не исчезает: меняется график, растягивается срок кредита, проценты продолжают начисляться и уплачиваются позже. Для семьи это означает, что текущая нагрузка на бюджет падает, но общая переплата по кредиту, скорее всего, вырастает. Поэтому пользоваться правом на каникулы разумно именно как страховкой на действительно сложный период, а не как удобной опцией на всякий случай, — уточнил эксперт.

Согласно его оценке, спрос на такой инструмент, скорее всего, будет заметным: доля семей с ипотекой высока, а появление второго ребёнка — частый момент, когда бюджет максимально напряжён и запас прочности минимален.

В то же время не все заёмщики будут обращаться за каникулами: часть принципиально стремится погасить ипотеку как можно быстрее и будет воспринимать меру как резерв на случай форс‑мажора. В итоге реальная полезность механизма напрямую зависит от финансовой грамотности: насколько осознанно семьи будут планировать долгосрочную нагрузку и воспринимать каникулы не как бесплатную передышку, а как инструмент выравнивания жизни и бюджета в конкретный, ограниченный по времени период, — заключил Валерий Тумин.

источник: ЦИАН