С 1 января в Крыму — две новые адресные программы поддержки бизнеса «КРЕАТИВ» и «СВОй бизнес»

Эта инициатива является одной из своевременных и необходимых мер, направленных на обеспечение предпринимателей доступными финансовыми ресурсами для старта и развития своего дела.

Микрозайм «КРЕАТИВ» предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, официально включенных в реестр креативных (творческих) индустрий Республики Крым. Сумма от 150 тыс. до 5 млн рублей на срок от 6 до 36 месяцев при предоставлении выписки из реестра субъектов креативных (творческих) индустрий Республики Крым, процентная ставка от 6 до 12% годовых.

Микрозайм «СВОй бизнес» ориентирован на поддержку индивидуальных предпринимателей или юридических лиц — участников специальной военной операции или членов их семей (супруг/супруга, дети). Сумма займа от 150 тыс. до 3 млн рублей на срок от 6 до 36 месяцев, процентная ставка от 1 до 12% годовых.

Запуск этих программ — логичный и важный шаг в развитии комплексной поддержки предпринимательства в Крыму. «КРЕАТИВ» напрямую отвечает задачам развития одноимённого перспективного экономического кластера, предоставляя его участникам финансовые инструменты для роста. Программа «СВОй бизнес» направлена на социально-экономическую поддержку защитников Отечества и их семей, помогая им в создании и укреплении собственного дела. Поставленные задачи будут выполнены, и данное направление финансовой поддержки в республике будет последовательно развиваться, — отметила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК