Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С 1 января в Крыму — две новые адресные программы поддержки бизнеса «КРЕАТИВ» и «СВОй бизнес»
Новости Республики
С 1 января в Крыму - две новые адресные программы поддержки бизнеса «КРЕАТИВ» и «СВОй бизнес»
фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

С 1 января в Крыму — две новые адресные программы поддержки бизнеса «КРЕАТИВ» и «СВОй бизнес»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:23 01.01.2026

С 1 января 2026 года Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» вводит две новые адресные программы поддержки бизнеса: «КРЕАТИВ» и «СВОй бизнес». Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Эта инициатива является одной из своевременных и необходимых мер, направленных на обеспечение предпринимателей доступными финансовыми ресурсами для старта и развития своего дела.

Микрозайм «КРЕАТИВ» предназначен для субъектов малого и среднего предпринимательства, официально включенных в реестр креативных (творческих) индустрий Республики Крым. Сумма от 150 тыс. до 5 млн рублей на срок от 6 до 36 месяцев при предоставлении выписки из реестра субъектов креативных (творческих) индустрий Республики Крым, процентная ставка от 6 до 12% годовых.

Микрозайм «СВОй бизнес» ориентирован на поддержку индивидуальных предпринимателей или юридических лиц — участников специальной военной операции или членов их семей (супруг/супруга, дети). Сумма займа от 150 тыс. до 3 млн рублей на срок от 6 до 36 месяцев, процентная ставка от 1 до 12% годовых.

Запуск этих программ — логичный и важный шаг в развитии комплексной поддержки предпринимательства в Крыму. «КРЕАТИВ» напрямую отвечает задачам развития одноимённого перспективного экономического кластера, предоставляя его участникам финансовые инструменты для роста. Программа «СВОй бизнес» направлена на социально-экономическую поддержку защитников Отечества и их семей, помогая им в создании и укреплении собственного дела. Поставленные задачи будут выполнены, и данное направление финансовой поддержки в республике будет последовательно развиваться, — отметила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК 

Узнайте больше:  Севастопольских предпринимателей предупреждают о ключевых изменениях налогообложения
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.