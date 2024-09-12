С 13 сентября музей-заповедник «Херсонес Таврический» возвращается к прежнему режиму работы

Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник с 14:00 до 19:00.

Выходной день в зале временных выставок здания Византийской экспозиции – понедельник.

Для желающих посетить Свято-Владимирский кафедральный собор и храм Семи Священномучеников Херсонесских Свято-Владимирского Херсонесского монастыря вход в музей-заповедник остается свободным.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»