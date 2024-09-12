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С 13 сентября музей-заповедник "Херсонес Таврический" возвращается к прежнему режиму работы

С 13 сентября музей-заповедник «Херсонес Таврический» возвращается к прежнему режиму работы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:11 12.09.2024

До конца сентября территория Херсонеса Таврического будет открыта до 21:00. Жители и гости Севастополя смогут провести время в городе двух тысячелетий даже после захода солнца! С 13 по 30 сентября 2024 года музей-заповедник будет работать по следующему графику:
  • территория Херсонеса Таврического будет открыта с 09:00 до 21:00 (пропуск посетителей ‒ до 20:00);
  • кассы на Центральной, Восточной и Западной входных группах будут работать с 09:00 до 20:00 (выходной день в кассе у Восточного входа – каждый понедельник, вторник и среду);
  • время работы сувенирных магазинов ‒ с 09:00 до 20:00;время работы туалетов ‒ с 09:00 до 21:00.
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Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 19:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день, уборка ‒ каждый понедельник с 14:00 до 19:00.

Выходной день в зале временных выставок здания Византийской экспозиции – понедельник.

Для желающих посетить Свято-Владимирский кафедральный собор и храм Семи Священномучеников Херсонесских Свято-Владимирского Херсонесского монастыря вход в музей-заповедник остается свободным.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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