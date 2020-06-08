С 15 июня в Крыму разрешат стадионы и фитнес-центры, тренажерные залы и детские игровые комнаты

В Крыму с 15 июня для индивидуальных занятий разрешено открыться тренажерным залам и фитнес-центрам. Опубликованы соответствующие
Поправками разрешается работа футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, с 15 июня — деятельность тренажерных, фитнес-центров и спортивных залов при индивидуальных занятиях. При этом обязательно выполнение всех требований Роспотребнадзора, в частности, соблюдение дистанции между тренажерами, регулярная санитарная обработка всех контактных поверхностей и установка рециркуляторов воздуха.
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