С 15 июня в Крыму разрешат стадионы и фитнес-центры, тренажерные залы и детские игровые комнаты

В Крыму с 15 июня для индивидуальных занятий разрешено открыться тренажерным залам и фитнес-центрам. Опубликованы соответствующие поправки к Указу Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Поправками разрешается работа футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, с 15 июня — деятельность тренажерных, фитнес-центров и спортивных залов при индивидуальных занятиях. При этом обязательно выполнение всех требований Роспотребнадзора, в частности, соблюдение дистанции между тренажерами, регулярная санитарная обработка всех контактных поверхностей и установка рециркуляторов воздуха.