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С 15 июня в Крыму разрешат стадионы и фитнес-центры, тренажерные залы и детские игровые комнаты
Фото: pxhere.com

С 15 июня в Крыму разрешат стадионы и фитнес-центры, тренажерные залы и детские игровые комнаты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 08.06.2020

В Крыму с 15 июня для индивидуальных занятий разрешено открыться тренажерным залам и фитнес-центрам. Опубликованы соответствующие поправки к Указу Главы РК о режиме «повышенной готовности».

Поправками разрешается работа футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой, с 15 июня — деятельность тренажерных, фитнес-центров и спортивных залов при индивидуальных занятиях. При этом обязательно выполнение всех требований Роспотребнадзора, в частности, соблюдение дистанции между тренажерами, регулярная санитарная обработка всех контактных поверхностей и установка рециркуляторов воздуха.

С 15 июня в Крыму разрешат стадионы и фитнес-центры, тренажерные залы и детские игровые комнаты

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