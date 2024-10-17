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С 19 по 23 октября в Севастополе - Фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир»

С 19 по 23 октября в Севастополе — Фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 19:45 17.10.2024

Фестиваль «Святой Владимир» проводится по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Севастополя и командования Черноморского флота РФ.  Так же партнерами фестиваля стали Союз кинематографистов РФ, Севастопольское городское отделение РГО, Севастопольская кают-компания, Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя.

Церемония открытия фестиваля пройдет в ретро-кинотеатре «Украина» 19 октября, начало в 19:00.

Церемония награждения лауреатов состоится 22 октября в Доме офицеров ЧФ (ул. Ленина, 9), начало в 18:30. Фильмом закрытия станет фестивальная премьера документального фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение» (реж. Сергей Лачин).

Жюри возглавляет режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара. Специальными гостями фестиваля станут народный артист России Виктор Сухоруков, народная артистка России Светлана Дружинина, актриса театра и кино, режиссер Анна Яновская, заслуженная артистка Оксана Сташенко.

Спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова «Шикарная жизнь» в рамках фестиваля состоится 21 октября в 18:30 в Драматическом театре ЧФ им. Б. Лавренева.

В дни проведения кинофестиваля «Святой Владимир» зрителей ждет насыщенная программа фильмов для семейного просмотра. В конкурсной программе будет представлено 22 документальные картины в трех номинациях, а также 12 игровых картин. Всего в этом году к рассмотрению отборочной комиссии принято 312 заявок, из них 176 с документальными фильмами.

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Все картины можно будет увидеть бесплатно в дни фестиваля, с 19 октября по 23 октября в ретро-кинотеатре «Украина» (ул. Ленина, 35). Начало ежедневных сеансов в 9:00, завершение ежедневной кинопрограммы в 21:10.

Показы фильмов фестиваля будут проходить также в кинотеатре «Москва», в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», в Морской библиотеке им. адмирала М.П. Лазарева Севастопольского Дома офицеров ЧФ РФ.

23 октября с 12:00 до 17:00 в кинотеатре «Украина» будет показана специальная программа фильмов патриотической номинации «Za Родину».  Также 23 октября в кинотеатре «Украина» в рамках фестиваля будет проходить киномарафон РГО, начало в 18:30, и выставка победителей фотоконкурса РГО «Самая красивая страна».

Полная программа Фестиваля «Святой Владимир» — ЗДЕСЬ.
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