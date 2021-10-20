С 22 по 24 октября на дорогах Крыма — оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в период с 22 по 24 октября на дорогах Крыма будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течении года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.