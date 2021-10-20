Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | С 22 по 24 октября на дорогах Крыма — оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

crimeapress_news

verevo
С 22 по 24 октября на дорогах Крыма - оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С 22 по 24 октября на дорогах Крыма — оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:31 20.10.2021

В целях усиления работы по профилактике и предупреждению нарушений ПДД, выявления и привлечения к ответственности водителей, являющихся злостными нарушителями, лиц управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в период с 22 по 24 октября на дорогах Крыма будет проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течении года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

С 22 по 24 октября на дорогах Крыма - оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.