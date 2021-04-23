С 27 по 29 апреля на выезде из Симферополя по ночам будут перекрывать Ялтинское шоссе

По информации ГИБДД, с 27 по 29 апреля на участке Ялтинского шоссе от поворота на улицу Беспалова до поворота на улицу Родниковая (выезд из Симферополя) в ночное время будет ограничено.

С 20 часов вторника до семи часов утра среды ремонтные работы будут выполняться по правой стороне дороги. На это время легковой и общественный транспорт будет двигаться по реверсивной схеме.

В среду с 7 утра движение будет восстановлено до 20 часов, ночью работы будут выполняться по левой стороне дороги. В четверг 29 апреля после 7 утра движение всех видов транспорта будет восстановлено в полном объеме.