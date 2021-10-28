С 28 октября в Севастополе работает ситуационный центр оперативного штаба по коронавирусу

С 30 октября по 7 ноября на въезде в Севастополь будут установлены блокпосты, такое решение принято в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. Проехать блокпост можно будет, предъявив следующие документы: сертификат (медицинская справка) или QR-код о вакцинации, сертификат (медицинская справка) или QR-код о перенесенном заболевании. В настоящее время для решения экстренных вопросов по въезду и выезду при департаменте общественной безопасности создается ситуационный центр оперативного штаба по коронавирусу. Как отметил и.о. директора департамента Алексей Краснокутский, в нем будет организовано круглосуточное дежурство.

Если въезд или выезд из города осуществляется гражданином по каким-то экстренным причинам, то каждая ситуация будет рассматриваться отдельно, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Обратиться в ситуационный центр можно по телефонам: 1563 и +7(8692) 41-76-00. Сотрудники центра начнут работать 28 октября в 17:00. Перед этим они прошли инструктаж и смогут давать разъяснения по каждой конкретной ситуации. Такой же инструктаж пройдут сотрудники, которые будут работать на пунктах контроля.

Всего на въезде в город будут установлены семь блокпостов:

на автодороге по трассе Ялта-Севастополь (село Терновка);

на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»);

на повороте с моста на село Вишневое;

в селе Фронтовом;

на выезде из села Орлиного;

по трассе Ялта-Севастополь (мыс Сарыч, кафе «Дамир»);

село Андреевка.

Дополнительный пункт пропуска будет организован на железнодорожном вокзале. Блокпосты начнут работать 30 октября.

В указе губернатора прописано, что блокпост также смогут проехать:

граждане, прибывающие на территорию (убывающих с территории) Севастополя специальным автотранспортом, включая автомобили скорой медицинской помощи, пожарные автомобили, транспортные средства аварийно-спасательных служб и полиции, в иных экстренных случаях;

граждане, въезд и выезд которых обусловлен экстренной ситуацией, требующей личного присутствия гражданина и подтвержденной соответствующим официальным документом, выданным в соответствии с действующим федеральным законодательством, а также граждан, выезд которых обусловлен завершением срока временного пребывания на территории Севастополя (в том числе окончанием срока пребывания в случае туризма);

на граждан, исполняющих обязательства по транспортировке грузов грузовым автомобильным транспортом на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.

Кроме того, напоминают в пресс-службе Правительства Севастополя, что в городе продолжает действовать режим повышенной готовности. На сегодняшний день в Севастополе ограничен доступ совершеннолетних посетителей в организации питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, театры и кинотеатры, библиотеки, музеи, пешие и автобусные экскурсии. Можно проходить только при наличии сертификата (медицинской справки) о вакцинации от коронавируса или QR-кода, или сертификата (медицинской справки) о перенесенном заболевании коронавирусом, или QR-кода о перенесенном заболевании (не более полугода после выздоровления) с портала госуслуг, или медицинской справки, подтверждающей наличие медицинский противопоказаний к вакцинации, заверенной лечащим врачом и руководителем медицинской организации и отрицательным ПЦР-тестом (срок действия которого не позднее 72 часов после получения результатов исследования). Также в городе запрещены все массовые мероприятия.

После 7 ноября общепит вернется к работе, но с 6:00 до 23:00. Также лица, имеющие хронические заболевания, перечень которых утвержден приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 29.10.2020 г. № 1165, в том числе беременные женщины (официально состоящие на учете), будут обязаны оставаться на самоизоляции. Соблюдать режим самоизоляции обязаны и граждане старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

В период с 30 октября по 7 ноября принято решение полностью приостановить работу учреждений культуры, театров, кинотеатров, салонов красоты, парикмахерских, организаций спорта и других мест посещения. Организации общественного питания смогут работать только навынос. Работать разрешено только продовольственным магазинам и аптекам. Магазины непродовольственных товаров буду работать в том случае, если ими реализуются товары первой необходимости, перечень которых определен распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762-р. Разрешена будет и розничная продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

С 30 октября до 7 ноября деятельность могут осуществлять следующие организации:

непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).