С 29 декабря отдельные категории иностранцев и лиц без гражданства будут проходить процедуру дактилоскопии и фотографирования

Федеральным законом от 1 июля 2021 №274-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон» «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» устанавливается обязанность для отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства пройти процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования. Федеральный закон вступает в силу 29 декабря 2021 года. Так:

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерации в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерации в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, в течение 90 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию обязаны пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции, в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности подлежат обязательной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

После прохождения указанных процедур иностранному гражданину будет выдаваться подтверждающий документ, форма и описание которого устанавливаются МВД России.

Вышеперечисленная категория лиц в течение 30 календарных дней со дня истечения срока действия медицинских документов подтверждающих прохождение ими медицинского освидетельствования обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить в территориальное подразделение по вопросам миграции непосредственно либо через ЕПГУ, либо чрез подведомственное предприятие или уполномоченную организацию документы об отсутствии факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции, в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации.

Данные положения не распространяются на граждан:

1) являющихся гражданами Республики Беларусь;

2) являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавшими в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудниками представительств международных (межгосударственных, межправительственных) организаций на территории Российской Федерации или сотрудниками представительств и должностными лицами иных организаций, которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации предоставлен статус, аналогичный статусу международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, а также членами семей указанных лиц;

3) не достигших возраста шести лет.

— а также на лиц перечисленных в п.21 Федерального закона

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан сокращается в случае неисполнения данными иностранными гражданами обязанностей по прохождению обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и (или) медицинского освидетельствования.

Срок временного пребывания сокращается и принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, если по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо установлено, что данные иностранные граждане страдают ВИЧ-инфекцией, либо страдают одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.

Проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, и их фотографировании, а также прием медицинских документов, будет осуществляться территориальными подразделениями по вопросам миграции.

Адреса подразделений осуществляющих дактилоскопическую регистрацию и фотографирование размещены на официальном сайте МВД по Республике Крым, а также информационных стендах территориальных органов.

Источник: Управление по вопросам миграции МВД по Республике Крым