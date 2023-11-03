С 3 по 8 ноября проходит Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября 2023 года проходит ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Ежегодно жители Республики Крым активно присоединяются к данной акции.

Диктант проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей. Региональным координатором диктанта в Крыму является республиканское министерство образования, науки и молодежи.

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства.

Диктант впервые прошел в 2016 году, тогда участие в нём приняли 90 тыс. жителей России. В 2022 году более 4 млн. человек из 89 регионов Российской Федерации и 184 зарубежных стран проверили свой уровень этнографической грамотности. В Республике Крым акцию поддержали порядка 70 тысяч участников.

Рабочие языки диктанта – русский, английский, испанский. Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов: 20 — общих для всех; 10 — уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации. Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.

В Республике Крым будут работать уникальные офлайн площадки на базе ГБУ РК «Дом дружбы народов», ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», а также офлайн площадки в каждом муниципальном образовании Республики Крым.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября 2023 года.