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С 5 февраля к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории РФ, применяется режим высылки﻿
фото: pxhere.com

С 5 февраля к иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории РФ, применяется режим высылки﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:16 12.02.2025

Режим высылки устанавливает ограничения отдельных прав и свобод, а также иные меры федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции.

Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из Российской Федерации либо до урегулирования правового положения на территории нашей страны

<Информация> МВД России «МВД России разъясняет порядок формирования и функционирования реестра контролируемых лиц»

Также с 5 февраля 2025 года граждане и юридические лица (в том числе работодатели) могут проверить наличие сведений об иностранном гражданине в реестре.

источник: Нотариальная палата города Севастополя 

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