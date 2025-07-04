С 7 по 11 июля в Ялте — в честь Дня семьи, любви и верности — донорская акция «Это у нас семейное»

В Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови» для пополнения стратегически важного запаса донорской крови и ее компонентов с 7 по 11 июля пройдёт донорская акция «Это у нас семейное». И это не случайно, в Ялте благотворительностью и добрыми делами занимаются целыми семьями. Пусть участие активных семей доноров Ялты покажет, что наша сплочённость, милосердие и доброта могут сделать мир намного лучше, и каждый из нас может внести свой бесценный и необходимый вклад в спасение жизней людей! — говорят организаторы.

Организаторами Донорской акции традиционно выступают: ГБУЗ РК «Центр крови», Ялтинский городской совет, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система».

Во время недельной тематической донорской акции, сдавшие кровь Доноры в качестве благодарности и поощрения будут участвовать в лотереи и получат подарочные сертификаты и памятные призы.

Присоединиться к добровольным сдачам крови можно на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00.

Донорами могут стать активные люди, не имеющие медицинских противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, СНИЛС и огромное желание помогать. Возраст доноров – от 18 лет.

Сейчас особенно приветствуется командное донорство: организаций, предприятий, общественных объединений, коллективов.

источник информации: организатор Донорского движения города Ялта Екатерина Дёмина