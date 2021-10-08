С 8 октября «Крымтеплокоммунэнерго» приступает к запуску всех объектов теплоснабжения

Готовность к старту отопительного сезона — 100%.

По информации ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», все филиалы ресурсоснабжающего предприятия доложили о готовности объектов теплоснабжения к старту отопительного сезона, как в части социальных объектов, так и многоквартирного жилого фонда.

Администрации муниципальных образований выпускают постановление(распоряжение) о начале отопительного сезона по многоквартирному фонду. После этого ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» начнет подключение, — отметили в министерстве ЖКХ.

Подчеркивается, что «Крымтеплокоммунэнерго» с 8 октября приступает к запуску всех объектов теплоснабжения. В Симферополе, например, сегодня началось подключение к теплу не только социальных объектов, но и жилого фонда.