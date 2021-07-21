С начала 2021 года на развитие крымского бизнеса выдано 300 льготных микрозаймов

Общий объём финансирования составил более 650 миллионов рублей.

С начала 2021 года Фонд микрофинансирования предпринимательства РК выдал 300 микрозаймов на развитие крымского малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в Крыму созданы и успешно применяются доступные финансовые инструменты, которые позволяют привлечь в малый бизнес дополнительные средства на выгодных условиях. Популярность этих инструментов подтверждает количество обращений и одобренных заявок – с начала года Фонд микрофинансирования предпринимательства РК выдал 300 микрозаймов крымским предпринимателям на общую сумму более 650 миллионов рублей, — сказала Ирина Кивико.

Вице-премьер также отметила, что наиболее популярными продуктами Фонда остаются микрозаймы «Оборот», «Приоритет», «Бизнес-леди» и «Земледелец». Кроме того, набирают популярность микрозаймы «Самозанятый» и «Доверие».

Средства Фонда уже используются крымскими предпринимателями на закупку оборудования, автомобильной и спецтехники, земельных участков и помещений, пополнение оборотных средств, приобретение сырья и товаров, оплату коммунальных платежей и аренды, налогов, сборов, страховых платежей, выплату заработной платы. Наибольший объем льготных микрозаймов привлечен в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг, — добавила Ирина Кивико.

Напомним, Фонд микрофинансирования предпринимательства РК является участником трех региональных проектов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которых разработаны 17 программ льготного микрофинансирования.

По информации пресс-службы министерства экономического развития РК.