С начала 2026 года Единый контакт-центр Севастополя обработал свыше 16 тысяч обращений

Единый контакт-центр Севастополя создан для информирования граждан о правах на получение мер социальной защиты, социальных услуг, а также об условиях их назначения и предоставления. В Севастополе ЕКЦ работает на базе Социального фонда и координационно-информационного центра социальной защиты. На первой линии на запрос граждан отвечает виртуальный помощник. При необходимости получения детальной консультации он перенаправляет вызов оператору — сотруднику СФР или сотруднику Севастопольского координационно-информационного центра социальной защиты.

Среднее время ожидания ответа оператора — 22 секунды. За время разговора специалист по социальной работе открывает личную карточку гражданина в базе данных, смотрит статус заявлений и выплат, а также координирует действия при необходимости подать заявление или уточняющие документы, — рассказала заместитель директора Севастопольского координационно-информационного центра социальной защиты Марина Гончарова.

За шесть месяцев 2026 года операторы совместно приняли и обработали более 16 тысяч обращений.

Чаще всего севастопольцы задают вопросы о мерах социальной поддержки: получении карты ЕГКС, ежемесячных выплатах участникам СВО, государственной социальной помощи, материнского капитала, льготах на коммунальные услуги и капремонт для граждан старше 70 лет, — подчеркнула специалист по социальной работе, оператор единого контакт-центра социальной защиты Оксана Скуратова.

Для защиты персональных данных все разговоры ведутся с соблюдением требований законодательства. Чтобы получить персонализированную информацию о выплатах, необходимо назвать номер СНИЛС или кодовое слово.

Получить консультацию можно бесплатно по телефону 8 (800) 100-00-01 (для стационарных и мобильных телефонов). График работы ЕКЦ: понедельник–четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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