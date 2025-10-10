С начала года Единый контакт-центр Севастополя принял и обработал около 33 тысяч обращений

Единый контакт-центр, функционирующий на площадках Социального фонда России и Севастопольского координационно-информационного центра соцзащиты, продолжает помогать севастопольцам разобраться в системе социальных услуг и найти оптимальные решения для получения необходимой помощи.

На первой линии на обращение отвечает виртуальный помощник на типовые запросы. При необходимости получения детальной консультации, помощник переводит вызов операторам первой линии, сотрудникам Социального фонда. Если вопрос касается предоставления региональных мер соцподдержки или других социальных тем, то звонок перенаправляется на операторов второй линии, специалистов по соцработе Севастопольского координационно-информационного центра социальной защиты.

Регулярно мы проводим анализ статистики обращений и работы контакт-центра, что позволяет нам выявлять основные проблемы и улучшать качество обслуживания. Совместно с коллегами из Социального фонда с начала года было принято и обработано около 33 тыс. обращений. Операторы — это специалисты по соцработе, которые регулярно проходят обучения по клиентоориентированности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольского координационно-информационного центра социальной защиты Алевтину Злобину.

Для защиты личных данных, разговор происходит с соблюдением законодательства о персональных данных.

Как сообщила управляющая Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Севастополю Елена Гайворонская, есть два пути идентификации. Первый: по кодовому слову. Установить кодовое слово можно самостоятельно через личный кабинет на портале Госуслуги. Если кодовое слово не установлено, для идентификации понадобятся данные СНИЛС.

Звонки принимаются по номеру телефона 8 800 100 00 01. Они бесплатные как для абонентов стационарных, так и мобильных телефонов, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Единый контакт-центр работает: пн.-чт.: с 9:00 до 18:00, в пт.: с 9:00 до 16:45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя