С начала года «КРЫМ-СПАС» сотню раз выезжал для оказания помощи населению

Помимо проведения поисковых работ в горно-лесной зоне полуострова, а также ликвидации последствий ДТП и других аварийно-спасательных работ сотрудники «КРЫМ-СПАС», практически ежедневно проводят работы по оказанию помощи населению:

Это и помощь экстренным службам (пожарные, полиция, скорая помощь), разблокировка дверей квартир, транспортировка больных, оказание психологической помощи и многое другое, — отмечают в пресс-службе ведомства. — Всего с начала года спасатели «КРЫМ-СПАС» 91 раз выезжали для оказания помощи населению, в результате чего была оказана помощь 87 людям.

Так, на днях в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что в Симферополе продолжительное время не открывает дверь и не отвечает на звонки женщина 1936 года рождения, проживающая в одной из квартир дома по улице Залесская. Дверь закрыта изнутри. Необходима помощь спасателей по открытию входной двери.

К месту вызова направились специалисты Симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели в присутствии сотрудников полиции, используя слесарный инструмент, открыли входную дверь и обеспечили доступ полиции и заявителю. В квартире была обнаружена женщина в беспомощном состоянии. Дальнейшую помощь оказывали сотрудники полиции. Помощь спасателей более не требовалась, — озвучили детали истории в пресс-службе МЧС России в Крыму.

При это в ведомстве просят учесть:

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» открывают двери только в случаях угрозы жизни или когда взаперти маленькие дети, инвалиды или старики. Кроме того, подобные работы проводятся только в присутствии сотрудников правоохранительных органов, — подчёркивает министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 101.

Фото из архива МЧС Республики Крым