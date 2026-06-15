С начала года около 7000 севастопольцев подали заявления на соцпомощь через Госуслуги

Государственную социальную помощь на основании социального контракта оформляют для получения помощи в поиске работы, открытии ИП, ведении личного подсобного хозяйства и других мероприятиях. На Госуслугах севастопольцы могут подать заявление на государственную социальную помощь в виде оформления:

выплаты или натуральной помощи;

социального контракта.

С начала 2026 года на получение услуги было подано около 7000 заявлений, из них 96% — через портал. Оформление выплаты или натуральной помощи предоставляется единовременно или с периодичностью и в сроки, указанные в решении об оказании государственной социальной помощи, — прокомментировал начальник отдела развития инфраструктуры электронного правительства департамента цифрового развития Владимир Заячников.

Чтобы подать заявление через Госуслуги, необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заполнить электронную форму заявления, перейдя по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/600238/1/form.

Срок оказания услуги:

10 календарных дней — для оформления выплаты или натуральной помощи;

10 рабочих дней — для заключения социального контракта.

В некоторых случаях срок может увеличиться.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: Правительство Севастополя

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