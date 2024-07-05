С начала года почти семь тысяч крымчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь

По оперативным данным за первое полугодие 2024 года высокотехнологичную медицинскую помощь получили 6 988 жителей Республики Крым – 6 203 взрослых и 785 детей. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
За счет средств федерального бюджета помощь была оказана 2 296 пациентам, за счет средств обязательного медицинского страхования – 4 692 пациентам, — сообщил Антон Лясковский.
Наиболее частые профили, по которым пациенты были направлены на оказание высокотехнологичной помощи, это травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, офтальмология.
Из общего количества крымчан, получивших высокотехнологичную помощь, большинство, а именно 5 245 человек, прошли лечение в медицинских организациях Крыма. В нашем регионе такую помощь оказывают 10 лечебных учреждений Минздрава Крыма. Модернизация больниц, оснащение их современнейшим оборудованием и обучение специалистов позволяют внедрять в регионе новые методики лечения, расширять объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, — сообщил Антон Лясковский.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
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С тегами: здравоохранение Крыма