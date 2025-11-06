С начала года севастопольское «социальное такси» совершило около 10 тысяч поездок. Кто может рассчитывать на услугу

В Севастополе продолжает реализовываться специальная мера социальной поддержки — проект «Социальное такси». С начала года совершено уже 9974 поездки. «Социальное такси» позволяет гражданам, испытывающим трудности с передвижением на общественном транспорте, воспользоваться специально оборудованными автомобилями.

Такая мера поддержки для людей с ограниченными физическими возможностями была введена в 2016 году и оказывается ГУП Севастополя «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» круглосуточно. Граждане могут добраться до аптек, больниц, банков, спортивно-оздоровительных учреждений, органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, и многого другого. Машины оснащены специальными подъемниками, которые упрощают передвижение людей на инвалидных колясках, — рассказала начальник управления по организации предоставления мер государственной социальной поддержки Ирина Залознова.

Условия предоставления услуги: до шести бесплатных поездок в месяц. Особая категория пассажиров — пациенты, проходящие гемодиализ и химиотерапию, — могут пользоваться услугой без ограничений.

При первичном обращении за услугой необходимо представить определенный перечень документов. Он размещен на сайте департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

Ежедневно услугой пользуются около 60 человек. Заказ машины необходимо оформить заранее — от трех часов до семи дней до планируемой поездки. Для бронирования автомобиля можно обратиться к диспетчеру по телефонам: +7 (978) 300-95-66 или +7 (8692) 53-02-90. Заявки принимаются в понедельник–четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу — с 8:30 до 16:00, без перерыва.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя