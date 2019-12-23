С начала года сотрудники «КРЫМ-СПАС» 740 раз выезжали для оказания помощи населению

Ежедневно, отмечают в чрезвычайном ведомстве, сотрудники МЧС оказывают всевозможную помощь жителям в их бедах: спасают тонущих, ищут потерявшихся, деблокируют пострадавших из искореженных от дорожно-транспортных происшествий машин, оказывают первую помощь. Однако, кроме этого, ежедневно спасатели выезжают для проведения работ по оказанию помощи населению. Это и помощь экстренным службам (пожарные, полиция, скорая помощь), разблокировка дверей квартир, транспортировка больных, оказание психологической помощи и многое другое.

Так, 20 декабря, в чрезвычайное ведомство поступило сообщение о том, что в Евпатории по улице Татарская требуется помощь спасателей во вскрытии металлической входной двери во двор частного жилого дома для доступа медработников к пострадавшему человеку. Сотрудники полиции и скорой помощи находятся на месте вызова. Под балконом 2-х этажного дома была обнаружена женщина (1952 г.р.) с травмами, полученными при падении с окна второго этажа, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. — Спасатели транспортировали пострадавшую в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Сотрудники МЧС обращают внимание жителей на то, что вскрытие дверей осуществляется только в случаях угрозы жизни или когда взаперти маленькие дети, инвалиды или старики. Еще одно непременное условие для вскрытия двери спасателями – присутствие сотрудника правоохранительных органов.