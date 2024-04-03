С начала года в Реестр инвестиционных площадок РК внесли 34 новых объекта

По словам вице-премьера, по состоянию на 1 апреля 2024 года в реестре содержится информация о 271 инвестиционной площадке. Отметим, что инвестиционная карта, размещенная Инвестиционном портале Республики Крым, приведена в полное соответствие с методикой Регионального инвестиционного стандарта. Также Минэкономразвития Российской Федерации разработало инвестиционную карту России, которую презентовали в феврале этого года. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

Справка: С 2022 года Республика Крым присоединилась к числу пилотных субъектов РФ по внедрению Регионального инвестиционного стандарта (РИС). Это система поддержки новых инвестиционных проектов в регионах Российской Федерации. АО «Корпорация развития Республики Крым» входит в систему Регионального инвестиционного стандарта и занимается сопровождением инвестиционных проектов в рамках постановления Совета министров Крыма №368.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК