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С начала года в Реестр инвестиционных площадок РК внесли 34 новых объекта

С начала года в Реестр инвестиционных площадок РК внесли 34 новых объекта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:03 03.04.2024

Реестр инвестиционных площадок региона с начала года пополнился еще на 34 площадки с кадастровой стоимостью более 1,75 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Из 34 земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционного проекта, 2 находятся в Ялте, по 4 – в Евпатории и в Симферопольском районе. Инвесторы уже могут ознакомиться с информацией по ним на инвестиционной карте, где собрана вся актуальная информация по инфраструктуре, — цитирует пресс-служба Ирина Кивико.

По словам вице-премьера, по состоянию на 1 апреля 2024 года в реестре содержится информация о 271 инвестиционной площадке. Отметим, что инвестиционная карта, размещенная Инвестиционном портале Республики Крым, приведена в полное соответствие с методикой Регионального инвестиционного стандарта. Также Минэкономразвития Российской Федерации разработало инвестиционную карту России, которую презентовали в феврале этого года. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

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Справка: С 2022 года Республика Крым присоединилась к числу пилотных субъектов РФ по внедрению Регионального инвестиционного стандарта (РИС). Это система поддержки новых инвестиционных проектов в регионах Российской Федерации. АО «Корпорация развития Республики Крым» входит в систему Регионального инвестиционного стандарта и занимается сопровождением инвестиционных проектов в рамках постановления Совета министров Крыма №368.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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