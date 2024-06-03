Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | С начала года в Севастополе более тысячи семей получили единовременную выплату при рождении ребенка
актуально в республике
С начала года в Севастополе более тысячи семей получили единовременную выплату при рождении ребенка
Фото: Pexels, pixabay.com

С начала года в Севастополе более тысячи семей получили единовременную выплату при рождении ребенка

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:33 03.06.2024

С начала 2024 года получателями единовременного пособия в связи с рождением ребенка стали 1007 жителей Севастополя, из них работающих — 763, неработающих — 244. На эти цели региональное Отделение СФР направило свыше 25 миллионов рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка — это разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. Пособие выплачивается на каждого ребенка и не зависит от уровня дохода семьи.  При этом родители должны быть гражданами РФ и проживать на территории России. Если родители в разводе, пособие полагается тому, с кем проживает ребенок.  Размер пособия с 1 февраля 2024 года составляет 24 604,30 рубля.

Работающей маме пособие назначается в беззаявительном порядке на основании данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если в семье работает только папа, то для получения пособия ему нужно представить своему работодателю свидетельство о рождении ребенка. Если же оба родителя не трудоустроены, то оформить заявление на выплату можно на портале Госуслуг. Кроме того, подать заявление можно в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю или МФЦ.

Узнайте больше:  Музей-заповедник "Херсонес Таврический" переходит на летний режим работы

Напомним, что заявление подается в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Сведения, необходимые для назначения единовременного пособия, севастопольское Отделение фонда получает в рамках межведомственного взаимодействия.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, выплата поступает в течение 5 рабочих дней с момента принятия положительного решения.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
социальная сфера Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.