С начала года в Севастополе более тысячи семей получили единовременную выплату при рождении ребенка

С начала 2024 года получателями единовременного пособия в связи с рождением ребенка стали 1007 жителей Севастополя, из них работающих — 763, неработающих — 244. На эти цели региональное Отделение СФР направило свыше 25 миллионов рублей.

Единовременное пособие при рождении ребенка — это разовая мера поддержки, которая предоставляется одному из родителей. Пособие выплачивается на каждого ребенка и не зависит от уровня дохода семьи. При этом родители должны быть гражданами РФ и проживать на территории России. Если родители в разводе, пособие полагается тому, с кем проживает ребенок. Размер пособия с 1 февраля 2024 года составляет 24 604,30 рубля.

Работающей маме пособие назначается в беззаявительном порядке на основании данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Если в семье работает только папа, то для получения пособия ему нужно представить своему работодателю свидетельство о рождении ребенка. Если же оба родителя не трудоустроены, то оформить заявление на выплату можно на портале Госуслуг. Кроме того, подать заявление можно в клиентской службе Отделения СФР по Севастополю или МФЦ.

Напомним, что заявление подается в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Сведения, необходимые для назначения единовременного пособия, севастопольское Отделение фонда получает в рамках межведомственного взаимодействия.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, выплата поступает в течение 5 рабочих дней с момента принятия положительного решения.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю