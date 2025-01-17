С начала ликвидации ЧС с побережья Крыма вывезено 458 тонн загрязненного мазутом грунта

Глава МЧС России подчеркнул, что работа по защите побережья и экологии республики будет продолжена до полной стабилизации обстановки.

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов доложил Александру Куренкову о принимаемых в Крыму мерах для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По словам Главы республики, за весь период с побережья Крыма убрано около 458 тонн загрязненного мазутом грунта.

Ситуация находится под полным контролем. Работы ведутся в соответствии с составленным планом-графиком. Ответственные лица закреплены за каждым километром прибрежной линии. В целом мониторинг осуществляется более чем 300 группами два раза в день. Задействованы также БПЛА и два вертолета МЧС и Росгвардии, которые ежедневно патрулируют водную поверхность и пляжи на предмет загрязнений. По итогам вчерашнего дня и на сегодняшнее утро с воздуха ни одного крупного пятна не обнаружено, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Как проинформировал Глава республики, 15 января было выявлено и очищено 80 кв. метров акватории в пгт Симеиз, а также 2,5 километра пляжа на острове Тузла. Помимо этого, в Крыму ведется экспериментальное исследование и испытание разных технологий для повышения вязкости мазута, чтобы упростить его сбор.

Сергей Аксёнов добавил, что к уборке также привлечены волонтеры.

Сейчас в работах участвуют порядка тысячи человек, но при необходимости их число может быть кратно увеличено. Готовность в любому развитию событий, выполнению любых задач у нас очень высокая. Как отметил на совещании с Президентом, сейчас самое главное – поднять суда. Уверен, что совместными усилиями мы справимся, – подчеркивает Глава республики.

В заключение Сергей Аксёнов поблагодарил Александра Куренкова за координацию действий привлеченных служб и ведомств, а также за оперативное решение всех возникающих вопросов.

СПРАВКА. Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. Чрезвычайной ситуации 26 декабря был присвоен федеральный статус. В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя 14 января Президент Владимир Путин заострил внимание федеральных и региональных служб и ведомств на необходимости тщательно провести весь комплекс планируемых мероприятий по ликвидации последствий.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым