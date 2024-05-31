С начала мая «Пожарная охрана Республики Крым» 49 раз ликвидировала возгорания сухой растительности

«Пожарная охрана Республики Крым» обращает внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасности в условиях тёплой погоды. Неосторожное обращение с огнем, выжигание сухой травы и другие нарушения могут привести к возникновению пожаров, которые несут угрозу жизни и имуществу людей.

Вчера в 14:47 в службу спасения поступил тревожный сигнал о пожаре в с. Красная Зорька (Симферопольский район).

К месту происшествия оперативно направилась дежурная смена ПЧ с. Новоандреевка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х чел. и 1 ед. техники, а также подразделение ГУ МЧС России по РК. По прибытии было установлено, что вдоль автодороги горит сухая растительность. Ситуация осложняется сильным, порывистым ветром. Пожарные проложили рукавные линии и приступили к тушению огня. Ликвидировать возгорание удалось в течение 1 часа 10 минут на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

В этот же день, в с. Краснодольное Джанкойского района горела трава на территории частного домовладения. Существовала угроза «перехода» огня на жилой дом. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники ПЧ с. Рощино на площади 100 квадратных метров. Распространения огня на домовладение удалось избежать. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.

Спасатели напоминают, что с 17 апреля 2024 года приказом МЧС Республики Крым на территории полуострова введен особый противопожарный режим.