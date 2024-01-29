С начала общественных обсуждений проекта генплана Севастополя экспозиции увидели 2 200 человек

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили ход общественных обсуждений проекта генерального плана города.

На субботу вечер было 2 200 посетителей, поступило больше 800 предложений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. заместителя губернатора Максима Жукалова.

Обсуждения продолжатся до пятницы, 2 февраля. Также принято решение о продлении режима работы экспозиций генплана до 19:00.

По окончании общественных обсуждений рабочая группа проанализирует поступившие предложения, с учётом которых проект генерального плана будет доработан, а после этого отправлен на согласование с федеральными органами через федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

Напомним, оповещение о начале общественных обсуждений размещено по ссылке.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя