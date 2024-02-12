С незаконными мигрантами все понятно, а что делать с теми, кто берет их на стройки. Практика Севастополя

Полиция Севастополя привлекает недобросовестных работодателей к административной ответственности за незаконное использование в трудовой деятельности иностранных граждан.

По результатам проведённых рейдов полицейскими составлено 23 административных протокола по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении юридического лица, которое привлекло к незаконной трудовой деятельность 23 иностранных граждан при отсутствии у них патентов, подтверждающих право на временное осуществление трудовой деятельности на территории Севастополя.

При проведении проверки одного из строительных объектов установлены восемь иностранных граждан, работавших в качестве разнорабочих при отсутствии у них соответствующих документов, а двое из них находились на территории Российской Федерации незаконно. В настоящее время проводятся мероприятия по привлечению работодателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает для юридических лиц наказание в виде административного штрафа от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Кроме того, в отношении двух индивидуальных предпринимателей проводится проверка по фактам, связанным с нарушением правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.

Полиция Севастополя продолжит мероприятия, направленные на пресечение нарушений в миграционной сфере и привлечений правонарушителей к установленной законом ответственности.