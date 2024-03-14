С позывным «Махно»: «Севастополь – моя земля, и она должна быть свободной от фашистской нечисти»

Доблесть, честь, отвага и мужество, которые проявляют российские военнослужащие при выполнении задач в зоне специальной военной операции, – это пример, который они подают всем севастопольцам и особенно подрастающему поколению Города-Героя. Один из них – санинструктор Ян с позывным «Махно». Военнослужащий с 2014 года побывал в самых горячих точках, он был руководителем группы эвакуации, затем руководителем спецотряда. На его счету сотни спасённых жизней, потому что инструктор спасает жизнь дважды: первый раз, когда учит, и второй раз – когда люди, которых он обучил, спасают других.
Я занимал должность заместителя генерального директора в типографии и вместе с этим был инструктором в учебном центре тактической медицины. После того, как началась спецоперация, мы увидели потребность в наших знаниях, и было принято решение инструкторов, в добровольном порядке заключивших контракт, отправлять в зону СВО. Я подписал контракт и поехал как фельдшер группы эвакуации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.
В зоне спецоперации Ян выполнял задачи в составе «Барс-27» на Бахмутском направлении.
В составе взвода нас было десять человек: две группы эвакуации и врачи. Эвакуировали раненых, оказывали необходимую медицинскую помощь, — поделился санинструктор.
За участие в спецоперации Ян награждён медалью «За отвагу».
Военнослужащий поделился, что после возвращения из зоны СВО его приглашают и в школы и на предприятия.
Главное в таких встречах — говорить правду, не приписывая себе заслуг. Это очень повышает ценность встреч, — отмечает он.
Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.
Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей. Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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