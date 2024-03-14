С позывным «Махно»: «Севастополь – моя земля, и она должна быть свободной от фашистской нечисти»

Доблесть, честь, отвага и мужество, которые проявляют российские военнослужащие при выполнении задач в зоне специальной военной операции, – это пример, который они подают всем севастопольцам и особенно подрастающему поколению Города-Героя. Один из них – санинструктор Ян с позывным «Махно». Военнослужащий с 2014 года побывал в самых горячих точках, он был руководителем группы эвакуации, затем руководителем спецотряда. На его счету сотни спасённых жизней, потому что инструктор спасает жизнь дважды: первый раз, когда учит, и второй раз – когда люди, которых он обучил, спасают других.

Я занимал должность заместителя генерального директора в типографии и вместе с этим был инструктором в учебном центре тактической медицины. После того, как началась спецоперация, мы увидели потребность в наших знаниях, и было принято решение инструкторов, в добровольном порядке заключивших контракт, отправлять в зону СВО. Я подписал контракт и поехал как фельдшер группы эвакуации, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

В зоне спецоперации Ян выполнял задачи в составе «Барс-27» на Бахмутском направлении.

В составе взвода нас было десять человек: две группы эвакуации и врачи. Эвакуировали раненых, оказывали необходимую медицинскую помощь, — поделился санинструктор.

За участие в спецоперации Ян награждён медалью «За отвагу».