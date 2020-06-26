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С сегодняшнего дня восстановлены пассажироперевозки между Крымом и другими регионами страны
Фото: минтранс РК

С сегодняшнего дня восстановлены пассажироперевозки между Крымом и другими регионами страны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:51 26.06.2020

С 26 июня от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» возобновилась перевозка пассажиров по маршрутам: «Ялта – Москва», «Севастополь – Ставрополь», «Севастополь – Астрахань», «Севастополь – Волгоград». Как уточнили в министерстве транспорта РК, список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков.

Кроме того, на 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищи, Шуи и Геленджика.

Работу по возобновлению межрегиональных перевозок по регулярным автобусным маршрутам координирует курирующий вице-премьер Республики Крым Юлия Жукова.

Напоминаем, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, в соответствии с которым при нахождении в здании и на территории автостанций и транспорте общего пользования все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Рекомендуем пассажирам в кассовых зонах и в местах ожидания пассажирского транспорта соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — отметили в минтрансе РК.

Справочная информация о расписании движения транспорта от автостанций полуострова доступна круглосуточно по номеру телефона «горячей линии» +79788357557.

С сегодняшнего дня восстановлены пассажироперевозки между Крымом и другими регионами страны

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