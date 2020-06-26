С сегодняшнего дня восстановлены пассажироперевозки между Крымом и другими регионами страны

С 26 июня от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» возобновилась перевозка пассажиров по маршрутам: «Ялта – Москва», «Севастополь – Ставрополь», «Севастополь – Астрахань», «Севастополь – Волгоград». Как уточнили в министерстве транспорта РК, список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков.
Кроме того, на 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищи, Шуи и Геленджика.
Работу по возобновлению межрегиональных перевозок по регулярным автобусным маршрутам координирует курирующий вице-премьер Республики Крым Юлия Жукова.
Напоминаем, что в Крыму продолжает действовать масочный режим, в соответствии с которым при нахождении в здании и на территории автостанций и транспорте общего пользования все граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Рекомендуем пассажирам в кассовых зонах и в местах ожидания пассажирского транспорта соблюдать социальную дистанцию для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — отметили в минтрансе РК.
Справочная информация о расписании движения транспорта от автостанций полуострова доступна круглосуточно по номеру телефона «горячей линии» +79788357557.
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