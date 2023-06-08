С утра на сорок минут было перекрыто движение по Крымскому мосту. Причина

Сегодня утром с 8:00 до 8:40 было перекрыто движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Что примечательно, официальная информация о перекрытии поспела как раз к возобновлению движения. Никаких предупреждений заранее не было. Впрочем, это понятно. На мосту проходили учения, направленные на обеспечение безопасности транспортного перехода. Небольшая очередь машин, образовавшаяся в основном со стороны материка уже «рассосалась».

Крымский мост открыт, движение осуществляется в штатном режиме, — сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».

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