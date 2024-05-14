С ялтинскими торговыми предприятиями подписывают соглашения о соблюдении рекомендуемых цен

В списке уже 184 предприятия, и он растет (https://yalta.rk.gov.ru/documents/d7cf75fd-bfb6-4d33-b16f-8b6caf7370d3). В этих магазинах товары социальной группы можно найти по синим ценникам. Продолжаем — специалисты управления потребительского рынка и услуг активно работают над заключением новых соглашений, — отметила Янина Павленко.

О фактах несоблюдения ценовой политики можно сообщать в управление торговли по тел: +7(978)5388616.

С рекомендуемыми ценами можно ознакомиться по ссылке https://mprom.rk.gov.ru/structure/de5847ea-a403-4c21-b086-654c7ec1aa1e.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта