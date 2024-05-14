Прямо сейчас:
Главная | Актуально | С ялтинскими торговыми предприятиями подписывают соглашения о соблюдении рекомендуемых цен
актуально в республике
С ялтинскими торговыми предприятиями подписывают соглашения о соблюдении рекомендуемых цен
фото: пресс-служба администрации Ялты

С ялтинскими торговыми предприятиями подписывают соглашения о соблюдении рекомендуемых цен

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:26 14.05.2024

Еженедельно проверяются цены практически в 400 торговых объектах по всей территории муниципалитета — задействованы сотрудники администрации и терорганов. По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, параллельно подписываются соглашения по соблюдению цен, рекомендуемых Министерством промышленной политики Крыма.

В списке уже 184 предприятия, и он растет (https://yalta.rk.gov.ru/documents/d7cf75fd-bfb6-4d33-b16f-8b6caf7370d3). В этих магазинах товары социальной группы можно найти по синим ценникам. Продолжаем — специалисты управления потребительского рынка и услуг активно работают над заключением новых соглашений, — отметила Янина Павленко.

О фактах несоблюдения ценовой политики можно сообщать в управление торговли по тел: +7(978)5388616.

Узнайте больше:  14 мая - День Еремея-запрягальника. Прилетают стрижи...

С рекомендуемыми ценами можно ознакомиться по ссылке https://mprom.rk.gov.ru/structure/de5847ea-a403-4c21-b086-654c7ec1aa1e.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: торговля в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
торговля в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.