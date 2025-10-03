С января по июнь текущего года объем экспорта промышленной продукции Крыма в Белоруссию составил 700 млн рублей

За январь — июнь 2025 года экспорт крымской продукции промышленного назначения в Республику Беларусь составил около 700 млн рублей, что примерно на 20 % выше показателей предыдущего года. Среди ключевых экспортируемых товаров: электроинструменты, сварочное оборудование, железнодорожная продукция и холодильное оборудование, – поделился Глава республики.

Промышленный потенциал Крыма был представлен делегацией во главе с министром промышленности и торговли РК Анушаваном Агаджаняном на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь 2025».

Сергей Аксёнов поблагодарил коллег из других регионов страны, а также Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за поддержку и сотрудничество. Глава Крыма выразил уверенность, что совместная работа откроет новые горизонты и станет основой для перспективных экспортных проектов.

СПРАВКА. Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь 2025» проходила c 29 сентября по 1 октября в городе Минске. Основные тематические направления: машиностроение, промышленное производство, промышленные технологии, автоматизация, инновационные разработки. За три дня мероприятие посетили более 14 000 человек из 24 стран мира. 520 компаний из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана продемонстрировали свою продукцию на выставочной экспозиции.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым