Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | С зарплатами севастопольских медиков что-то не так. Врио губернатора настаивает на встрече с главврачами

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С зарплатами севастопольских медиков что-то не так. Врио губернатора настаивать на встрече с главврачами
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

С зарплатами севастопольских медиков что-то не так. Врио губернатора настаивает на встрече с главврачами

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 06.07.2020

Организовать общую встречу с руководителями медицинских учреждений города врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил Александру Кулагину, который курирует сферу здравоохранения. Ранее всем врачам подняли базовые оклады. При этом фиксированные доплаты к базовым окладам не должны были измениться. Однако:

Мне продолжают поступать сигналы, что врачей заставляют подписывать трудовые договоры с измененными фиксированными процентами доплат к базовым окладам. Готовьте совещание, приглашайте всех главных врачей, давайте трудовые договоры — будем сидеть и разбираться, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

По словам врио Губернатора Севастополя, если из-за повышения окладов возник дефицит средств – это не повод уменьшать размер доплат :

Если дефицит по средствам – мы должны честно об этом сказать, и потом доплатить. Но не делать вид, что у нас все прекрасно, хотя на самом деле нет.

Что касается стимулирующих выплат медработникам, то они выплачиваются с опережением графика. Об этом доложил Александр Кулагин:

Все федеральные выплаты за июнь проведены в конце месяца, а региональные – в начале.

В частности, выплаты по постановлению Правительства РФ №415 за июнь получили 1131 человек, в том числе 300 врачей, на общую сумму 18,1 млн рублей. Президентские выплаты (постановление №484) – 757 медработников, включая 133 врача, на общую сумму 39,4 млн рублей. Региональные выплаты — 311 человек на сумму 22,91 млн рублей.

С зарплатами севастопольских медиков что-то не так. Врио губернатора настаивает на встрече с главврачами

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.