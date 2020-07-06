С зарплатами севастопольских медиков что-то не так. Врио губернатора настаивает на встрече с главврачами

Организовать общую встречу с руководителями медицинских учреждений города врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил Александру Кулагину, который курирует сферу здравоохранения. Ранее всем врачам подняли базовые оклады. При этом фиксированные доплаты к базовым окладам не должны были измениться. Однако:

Мне продолжают поступать сигналы, что врачей заставляют подписывать трудовые договоры с измененными фиксированными процентами доплат к базовым окладам. Готовьте совещание, приглашайте всех главных врачей, давайте трудовые договоры — будем сидеть и разбираться, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

По словам врио Губернатора Севастополя, если из-за повышения окладов возник дефицит средств – это не повод уменьшать размер доплат :

Если дефицит по средствам – мы должны честно об этом сказать, и потом доплатить. Но не делать вид, что у нас все прекрасно, хотя на самом деле нет.

Что касается стимулирующих выплат медработникам, то они выплачиваются с опережением графика. Об этом доложил Александр Кулагин:

Все федеральные выплаты за июнь проведены в конце месяца, а региональные – в начале.

В частности, выплаты по постановлению Правительства РФ №415 за июнь получили 1131 человек, в том числе 300 врачей, на общую сумму 18,1 млн рублей. Президентские выплаты (постановление №484) – 757 медработников, включая 133 врача, на общую сумму 39,4 млн рублей. Региональные выплаты — 311 человек на сумму 22,91 млн рублей.