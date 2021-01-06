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Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года

Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 13:57 06.01.2021

В 1942 году, чтобы отвлечь вражеские силы от осаждённых врагами Севастополя и  Керченского полуострова, вблизи Евпатории высадился тактический морской десант штурмового батальона. Морские пехотинцы три дня сражались с врагом. Им удалось отвлечь часть сил противника, что способствовало закреплению успеха советских войск в Крыму. Большая часть десантников погибла во время штурма города, также были расстреляны и попавшие в плен бойцы, а также мирные жители Евпатории, помогавшие освобождать город. На помощь морским пехотинцам была направлена оперативная группа в составе начальника Сакского ОВД Александра Сорокового, начальника паспортного стола Керима Ваниева и оперативных работников Михаила Гасиса и Василия Библика. Никто из них домой не вернулся.

Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года

В 80-ые годы XX века по инициативе руководства Сакского отдела внутренних дел в сквере напротив административного здания сакской милиции был установлен памятник погибшим героям. С тех пор стало традицией ежегодно 5 января проводить митинг у этого памятника. Эта традиция передается из поколения в поколение.

В памятных мероприятиях в 2021 году приняли участие сотрудники сакской полиции, ветераны ОВД и члены Общественного совета при МО МВД России «Сакский». Также  в память о погибших был пущен венок в море у монумента, установленного в честь высадки Евпаторийского десанта между городами Саки и Евпатория.

Помнить о тех, кто поставил служебный долг превыше собственной жизни, — наша святая обязанность. Это мероприятие — часть патриотического воспитания молодого поколения сотрудников полиции, — прокомментировал проведенные мероприятия начальник МО МВД России «Сакский» подполковник полиции Дмитрий Стрюков.

Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Сакские полицейские провели мероприятие, посвященное подвигу сотрудников советской милиции в январе 1942 года

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