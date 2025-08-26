Сакский районный суд Республики Крым вынес приговор по мошенничеству с премиальным фондом санатория

Сакский районный суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летней жительницы города Севастополя, обвиняемой в совершении мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Судом установлены обстоятельства преступления.

Злоупотребляя своим положением заместителя руководителя санаторного учреждения города Саки, обвиняемая обратилась к ряду подчинённых, которых считала легко поддающимися обману. Она инициировала схему, в рамках которой сотрудникам предлагалось оказывать содействие в организации мероприятий и приёме важных гостей санатория, для чего они должны были передавать наличные деньги, начисленные им в качестве премий, непосредственно подсудимой, однако полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению. Таким образом, руководитель, используя своё служебное положение и доверие сотрудников, извлекла личную выгоду в размере более 3-х миллионов рублей. Подсудимая в судебном заседании свою вину в совершении преступления полностью признала, не оспаривала фактические обстоятельства уголовного дела, раскаялась, — озвучили детали дела в пресс-службе суда.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, причиненного в результате преступления, а также иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшим; полное признание вины; чистосердечное раскаяние в содеянном; осознание противоправности своего поведения; привлечение к уголовной ответственности впервые; положительные характеристики; возраст; неудовлетворительное состояние здоровья; наличие тесных социальных связей и привязанностей; оказание материальной помощи и помощи в быту матери, уход за ней, возраст и состояние здоровья последней; наличие статуса «Ветеран труда»; наличие ряда поощрений в период трудовой деятельности; наличие ряда благодарностей и грамот от общественных организаций; участие в Региональном общественном добровольческом движении «Мы вместе – Севастополь», осуществление волонтерской деятельности, оказание помощи, в том числе материальной участникам специальной военной операции.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, его последствия, размер причиненного потерпевшим ущерба, который возмещён, данные о личности подсудимой, ее семейное и имущественное положение, характер ее действий, поведение до и после преступления, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришёл к выводу о необходимости назначения подсудимой наказания за совершенное преступление только в виде лишения свободы ближе к минимальному сроку, предусмотренному санкцией части 4 статьи 159 УК РФ, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

источник: пресс-служба Сакского районного суда Республики Крым

